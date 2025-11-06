La sospechosa muerte de la influencer conocida como la «barbie humana», la encontraron en ropa interior en casa de un abogado

La influencer brasileña Bárbara Jankavski, de 31 años, conocida como la «Barbie Humana» murió en extrañas circunstancias en la casa del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto, de 51 años, en el barrio de Lapa, en la zona occidental de Sao Paulo.

Con casi 400.000 seguidores, Bárbara lucía una apariencia inspirada en Barbie. Para lograr su cometido se sometió a aproximadamente 27 procedimientos cosméticos, incluyendo cirugías plásticas e implantes de silicona. En redes sociales, compartía videos sobre moda y estilo de vida, lo que le permitió ganar visibilidad y contratos publicitarios.

Según consta en el informe policial publicado por medios locales, De Vitto contrató a Jankavski para «servicios sexuales» la noche de su muerte.

El abogado contó que habían pasado la noche y el día juntos, pero cuando estaban viendo televisión notó que ella ya no respondía. Al llamar a emergencias, los paramédicos lo guiaron para que intentarla reanimarla y estuvo en eso durante nueve minutos, pero no tuvo éxito. Al llegar al lugar, los socorristas la encontraron sin vida y en ropa interior.

Asimismo, declaró que ambos habían consumido sustancias estupefacientes. Además, señaló que Bárbara tenía una tos fuerte.

No obstante, a los investigadores le llamó la atención que los exámenes forenses revelaron una lesión en su ojo y marcas en su espalda.

En la casa también estaba una amiga del abogado, quien declaró haber pasado el día con ambos y aseguró que los golpes se deben a que Bárbara resbaló y se golpeó la cara.

Mientras tanto, la madre de Bárbara afirmó creer que su hija sufrió una caída tras beber alcohol con amigos, lo que le provocó una fractura de cráneo, pero niega que hubiera consumido drogas.

La policía está investigando el caso como una muerte sospechosa, tratando de esclarecer lo que realmente sucedió en la residencia y cuál fue la verdadera causa de la muerte de la influencer.