El inesperado video que publicó el presidente Javier Milei por el Día del Trabajador que causó revuelo en Internet

El presidente de Argentina, Javier Milei, desató revuelo este viernes, 1 de mayo, en redes sociales tras publicar un video animado por el Día del Trabajador, donde aparece representado como una figura de bloques de construcción, que arma la silueta del país con consignas de su programa político.

El material audiovisual muestra a un personaje inspirado en los clásicos ladrillos de plástico, con el rostro del mandatario y vestido con traje y corbata, mientras construye una figura de Argentina utilizando piezas celestes y blancas.

Sobre cada bloque se leen frases asociadas a las propuestas del Gobierno, como «Más Libertad», «Baja Inflación», «Menos Ministerios», «Reforma Laboral», «Apertura Económica» y «Fin de los piquetes».

Al finalizar la animación, aparecen dos mensajes que funcionan como cierre: «Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez» y «Feliz Día del Trabajador, presidente Milei».

El video fue difundido junto a un breve texto del jefe de Estado: «Feliz Día del Trabajador. MAGA! VLLC!», siglas que remiten a dos de sus lemas más utilizados en actos públicos y publicaciones en línea.

«MAGA» corresponde a «Make Argentina Great Again», una frase que Milei adoptó inspirándose en el eslogan utilizado por Donald Trump en su campaña presidencial en Estados Unidos.

Por su parte, «VLLC» significa «Viva la libertad, carajo», expresión que el presidente suele emplear como grito de cierre en discursos y eventos oficiales, y que se ha convertido en una marca distintiva de su estilo comunicacional.

FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR.

MAGA!

VLLC! pic.twitter.com/qQ4VllqtuE — Javier Milei (@JMilei) May 1, 2026

DÍA DEL TRABAJADOR

La publicación coincidió con la conmemoración del 1° de mayo, fecha que recuerda la lucha de los Mártires de Chicago en 1886 por la jornada laboral de ocho horas.

En Argentina, el Día del Trabajador llega en un contexto de tensiones económicas y laborales, puesto que la desocupación general se ubica en 7,5 %, pero asciende al 16 % entre jóvenes de 14 a 29 años, mientras que el 43% de los ocupados trabaja en la informalidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).