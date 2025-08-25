El impactante video en el que cinco periodistas murieron tras bombardeo de Israel en Gaza

Un bombardeo contra el hospital Nasser dejó este lunes al menos cinco periodistas de medios internacionales muertos en Gaza, según el Gobierno gazatí, que detalló que con estos ya van 244 comunicadores asesinados en el lado de Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

En un clip difundido en redes sociales se puede ver el momento en el que bombardearon a los reporteros en lo alto de un edificio. Hasta el momento, Israel no se ha pronunciado con respecto a esta acción.

En un comunicado, las autoridades identificaron entre las víctimas a Hossam Al Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de AP, entre otros medios) y Moaz Abu Taha (reportero de NBC). Reuters añadió que, además de su camarógrafo fallecido, el fotógrafo Hatem Khaled resultó herido.

Israel bombardeó el hospital Nasser, uno de los pocos que quedan en Gaza. Entre las víctimas estaban periodistas de Reuters, la norma. Cuando rescatistas intentaban asistir a heridos, llegó el segundo misil. pic.twitter.com/DiMicAAL2N — Sebastián Lacunza (@sebalacunza) August 25, 2025

El conflicto en Gaza se ha convertido en una de las guerras más mortíferas para la prensa en décadas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Antes de este ataque, los últimos seis comunicadores muertos habían sido los reporteros Anas al Sharif (el objetivo del ataque) y Mohammed Qreiqeh, los operadores de cámara Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa (todos de Al Jazeera), así como el periodista Mohammed Khalidi, de la plataforma Sahat.

Los reporteros gazatíes son actualmente los únicos que informan desde el territorio, ya que Israel veta la entrada de prensa internacional, pese a las reiteradas solicitudes para acceder a la Franja.