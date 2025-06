El impactante video del incendio de un rascacielos en Dubái, casi 4.000 personas fueron evacuadas

Un voraz incendio se produjo el viernes en un rascacielos de 67 pisos en el distrito de Dubái Marina y, pese a que los equipos de Defensa Civil pudieron controlar las llamas sin que hubiese heridos, tuvieron que evacuar a un total de 3.820 habitantes de las 764 viviendas.

El Dubái Media Office (DMO) precisó que los equipos trabajaron por seis horas para sofocar las llamas y garantizar una evacuación segura de los residentes. Las imágenes difundidas mostraron enormes columnas de humo que se elevaban por los cielos.

De igual manera, se conoció que la evacuación de los casi 4.000 residentes del rascacielos se hizo sin que hubiera víctimas fatales ni heridos.

El enorme edificio, situado en una de las zonas residenciales más densamente pobladas de la ciudad, alberga 764 apartamentos. Por esa razón, se requirió de un operativo de evacuación a gran escala.

🚨Dubai skyscraper engulfed in a massive fire, nearly 4,000 people evacuated from the building.

Fortunately, there were no casualties. Rescue teams responded quickly. pic.twitter.com/fogzQrvU1G

— Neetu Khandelwal (@T_Investor_) June 14, 2025