EN VIDEO: Detuvieron en Colombia a alias ‘Flypper’, sería el segundo cabecilla del Tren de Aragua

Organismos de seguridad en Colombia privaron de libertad a Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias “Flypper”, señalado como el segundo cabecilla de la organización criminal, Tren de Aragua.

Este delincuente se encontraba en Cúcuta, y recibía órdenes directas del líder del Tren de Aragua, alias Niño Guerrero. Según informes citados por el medio Semana, este delincuente solía estar entre Colombia y Venezuela coordinando las actividades criminales en la zona, especialmente con el tráfico de estupefacientes y la extorsión.

«En una operación de alta precisión, coordinada por el Gaula Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue ubicado y notificado con Circular Roja de Interpol, Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias “Flypper”, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander)», dijo la Policía en un comunicado.

Organismos judiciales en Venezuela requerían a este delincuente mediante Notificación Roja de Interpol, por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

«De acuerdo con las investigaciones, ‘Flypper’ habría acompañado la huida del Niño Guerrero en 2023, desplazándose por varios países de Sudamérica hasta ingresar a Colombia a inicios de 2024. Desde entonces, permanecía en Norte de Santander oculto bajo la fachada de comerciante, mientras continuaba coordinando actividades criminales en Venezuela, entre ellas secuestros, extorsiones y homicidios», señaló la policía.

En Colombia, Flypper había establecido una red de terror con actividades como cobros extorsivos, homicidios y secuestros mediante alianzas delincuenciales bajo la modalidad de outsourcing, con el fin de fortalecer las rentas ilegales de la estructura.

No obstante, la policía señaló que sus actividades se extendían hacia Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y otras zonas de Colombia, donde continuaba articulando operaciones ilícitas.

«De manera simultánea, en la ciudad de Medellín, se realizó un allanamiento en el inmueble donde reside su pareja sentimental», comentó el cuerpo de seguridad.

Durante el operativo de su detención, la policía incautó 10 teléfonos celulares, un computador portátil y 50 documentos de escrituras a título valor.