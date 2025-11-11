«El extranjero te da para comer»: Así se defendió una venezolana ante acto de xenofobia de un taxista chileno

Una migrante venezolana en Chile se ha hecho viral por la forma en la que se defendió ante los actos de xenofobia de un taxista chileno.

«Fui al mall a comprar unas cositas y me vine a mi casa. Me tomé un taxi. Es muy extraña la vez que recibo xenofobia, porque uno anda bien comportadita y vestidita», dijo la venezolana en TikTok

«El tipo hizo problemas por traerme a la dirección. ‘No, es que no puedo meterme por ahí’. Preocupado él por el taxímetro y yo le decía ‘no, señor, no se preocupe. Todos los taxis que yo agarro se meten por esa calle’, pero insistía en que ‘no, debes saberte el nombre de la calle’. Me hizo arrechar», añadió.

En este sentido, afirmó que no se quedó callada ante la mala actitud del chofer y le dijo: «‘Ah, señor, si usted no sabe que es taxista, qué voy a saber yo, si para algo estoy tomando el taxi’. Al viejo se le veía la cara de obstinado. Yo le bajé dos tonitos, le dije que no entendía por qué se complicaba tanto la vida».

«Pero le dije que ‘tiene que ser bastante difícil tenerle tanta arrechera al extranjero y que ese extranjero sea el que te dé para comer’. Tanto se quejan y tienen a extranjeros trabajándoles en sus casas, cuidándoles a sus hijos, atendiéndoles sus negocios y montándose en los taxis», añadió.

Para finalizar, alzó su voz en favor de los venezolanos. «Puede haber mil ilegales, pero de esos mil ilegales, 980 se paran todos los días para su trabajo y echarle ganas. Lo puse en su lugar y se lo dije», concluyó.

Finalmente, la venezolana contó que se bajó del taxi y se regresó caminando.