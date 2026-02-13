Mundo

El espeluznante caso de canibalismo: Un hombre se comió a su compañero de celda y hasta contó cómo lo mató

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

La sociedad chilena está conmocionada por lo ocurrido en la cárcel de La Serena, en la región de Coquimbo, en donde un joven de 21 años, identificado como Manuel Ignacio Fuentes Martínez, devoró a otro recluso.

Contents

El caso salió a la luz en la mañana del domingo, 8 de febrero. Los funcionarios de prisiones hacían la revisión de rutina e hicieron el tenebroso hallazgo en la celda que Fuentes compartía con Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos, de 26 años.

Leer Más

LaSalle|||||
Las impresionantes imágenes del incendio que se desató en una planta química en EEUU
Alertan que 40% de los venezolanos podría emigrar después del 10E
Canciller colombiano responde a Yván Gil: «Nuestra postura no es guiada por amenazas»

De acuerdo a medios chilenos, Sepúlveda tenía un profundo corte en el cuello que parecía ser producto de un ataque de arma blanca. Lo más impactante fueron los rastros de canibalismo en el cadáver.

Fuentes, el único sospechoso del crimen, puesto que ambos eran los únicos ocupantes de la celda, dormía tranquilamente a un metro del cadáver. Las autoridades lo despertaron y lo trasladaron de inmediato a una cárcel de máxima seguridad.

TESTIMONIO DE FUENTES

El medio local El Día tuvo acceso a la escalofriante confesión de Fuentes. Aunque el recluso reconoció que le quitó la vida a Sepúlveda, aseguró que actuó por «defensa propia».

«En horas de la noche, este interno se abalanza sobre mí con un arma blanca. Yo igual tenía una y lo agredí primero antes de que él me agrediera, esquivando la puñalada», dijo Fuentes. «La puñalada se la pegué en el cuello y empezó a convulsionar», acotó.

Fuentes aseguró que luego notó que su compañero de celda estaba muerto. Acto seguido, el caníbal reconoció: «comencé a desesperarme por lo que había hecho y a comer parte de su cuerpo».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SINIESTRO CASO EN BRASIL: FUNCIONARIO DEL GOBIERNO DESCUBRIÓ QUE SU ESPOSA LO ENGAÑABA E IDEÓ UN PLAN PARA MATAR A SUS HIJOS POR VENGANZA

«Le quité un ojo y me lo comí, al igual que un pedazo de su mano y el cuello, donde le pegué la puñalada. Luego de eso me comí una oreja. Al pasar el rato lo tapé y me dormí a su lado», afirmó, sin filtros, Fuentes.

En la mañana, el funcionario abrió la reja de la celda y «se dio cuenta de lo que había hecho». «Jefe, lo maté», dijo Fuentes, luego de que el agente encontró la terrorífica escena.

La pareja de Fuentes afirmó que la falta de medicación y el aislamiento sería la causa del brutal ataque. Durante su encarcelación por robo con violencia, presentó seis faltas graves, incluyendo porte y fabricación de armas blancas, agresiones, riñas e introducción de elementos prohibidos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

velocidad
Carnaval 2026: INTT restringe tránsito de vehículos de carga pesada por tres días
Venezuela
Refinería de India fue autorizada por Estados Unidos para comprar petróleo venezolano
Mundo
EPA
EPA invita a disfrutar de la temporada de carnaval en familia
Caraota Tips