El espeluznante caso de canibalismo: Un hombre se comió a su compañero de celda y hasta contó cómo lo mató

La sociedad chilena está conmocionada por lo ocurrido en la cárcel de La Serena, en la región de Coquimbo, en donde un joven de 21 años, identificado como Manuel Ignacio Fuentes Martínez, devoró a otro recluso.

El caso salió a la luz en la mañana del domingo, 8 de febrero. Los funcionarios de prisiones hacían la revisión de rutina e hicieron el tenebroso hallazgo en la celda que Fuentes compartía con Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos, de 26 años.

De acuerdo a medios chilenos, Sepúlveda tenía un profundo corte en el cuello que parecía ser producto de un ataque de arma blanca. Lo más impactante fueron los rastros de canibalismo en el cadáver.

Fuentes, el único sospechoso del crimen, puesto que ambos eran los únicos ocupantes de la celda, dormía tranquilamente a un metro del cadáver. Las autoridades lo despertaron y lo trasladaron de inmediato a una cárcel de máxima seguridad.

TESTIMONIO DE FUENTES

El medio local El Día tuvo acceso a la escalofriante confesión de Fuentes. Aunque el recluso reconoció que le quitó la vida a Sepúlveda, aseguró que actuó por «defensa propia».

«En horas de la noche, este interno se abalanza sobre mí con un arma blanca. Yo igual tenía una y lo agredí primero antes de que él me agrediera, esquivando la puñalada», dijo Fuentes. «La puñalada se la pegué en el cuello y empezó a convulsionar», acotó.

Fuentes aseguró que luego notó que su compañero de celda estaba muerto. Acto seguido, el caníbal reconoció: «comencé a desesperarme por lo que había hecho y a comer parte de su cuerpo».

«Le quité un ojo y me lo comí, al igual que un pedazo de su mano y el cuello, donde le pegué la puñalada. Luego de eso me comí una oreja. Al pasar el rato lo tapé y me dormí a su lado», afirmó, sin filtros, Fuentes.

En la mañana, el funcionario abrió la reja de la celda y «se dio cuenta de lo que había hecho». «Jefe, lo maté», dijo Fuentes, luego de que el agente encontró la terrorífica escena.

La pareja de Fuentes afirmó que la falta de medicación y el aislamiento sería la causa del brutal ataque. Durante su encarcelación por robo con violencia, presentó seis faltas graves, incluyendo porte y fabricación de armas blancas, agresiones, riñas e introducción de elementos prohibidos.