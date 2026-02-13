Siniestro caso en Brasil: Funcionario del gobierno descubrió que su esposa lo engañaba e ideó un plan para matar a sus hijos por venganza

El secretario de Gobierno de Itumbiara en el estado de Goiás, Brasil, Thales Machado, asesinó a sus dos hijos y luego se quitó la vida tras descubrir la infidelidad de su esposa.

El niño mayor, de 12 años, murió poco después de ingresar a un hospital debido a la gravedad de sus heridas. Mientras tanto, el niño menor, de 8 años, recibió una intervención quirúrgica de emergencia, pero también murió poco después.

Antes de cometer el crimen, Machado publicó un video con sus hijos y dejó una carta de despedida en sus redes sociales, donde explicó que hacia esto motivado por la infidelidad de su pareja.

«Es difícil empezar a escribir, pero todo tiene un final y hoy llegó el nuestro por desgracia. Siempre he intentado mantener la mayor armonía y respeto posibles en estos 15 años de mi familia, pero hoy llegó a un límite improbable. Mi mujer salió de Itumbiara para São Paulo a encontrarse con alguien. Días difíciles por aquí», comentó.

En el texto señaló que ella había estado diferente desde hace días por lo que empezó a sospechar. «Pero nunca imaginé que haría esto. La semana pasada incluso dije, como siempre si no estamos bien, mantengamos el respeto y hablemos antes, pero no me escuchó y prefirió esto».

«Mis hijos y yo, que ahora somos ángeles que por desgracia vinieron conmigo, nos hemos ido. A todos les digo que nunca pensé que esto pasaría. Todos saben lo intenso y sincero que soy y no podría vivir más con estos recuerdos», añadió.

«A mi familia, padre y madre, les agradezco por todo siempre. Mi eterno respeto y admiración y lo siento por lo que hice. Sé que no hay perdón, pero fue todo lo que quedó en este desafortunado día de mi cumpleaños número 40. Siempre estaré agradecido a mis amigos y a mis hermanos por todo», continuó.

Asimismo, le dedicó unas palabras a la madre de sus hijos. «Sarah, desafortunadamente, esto no es lo que quería. Solo quería la verdad y el respeto que lamentablemente tú no me diste, e incluso entonces, eras una persona despreciable y sin escrúpulos».

«Pido perdón a Dios, Jesucristo, Nuestra Señora de Aparecida y Santa Rita de Cascia, que recen por mí y, si hay la más mínima compasión, perdóname. Hice esto con el corazón roto y no sé qué más que decir. También quiero agradecer a mi cuñada Laura, una persona íntegra y de un corazón enorme, besos a los peques y cuiden a todos, son capaces y tienen una fe que veo en pocas personas. Que Dios esté con ustedes y conmigo por favor perdónenme porque lo que paso hoy fue lo último que esperaba en la vida y en mi vida», concluyó.

DETECTIVE PRIVADO

De acuerdo con los medios locales, el funcionario brasileño había contratado a un detective privado para que siguiera a su pareja.

En uno de los videos se puede ver a la madre de sus hijos, y hasta entonces su pareja, besándose apasionadamente con otro hombre en un restaurante. Machado publicó este clip junto a su carta de despedida.

El esposo contrató a un investigador privado que envió este video. Lo cual culminó en esta tragedia. pic.twitter.com/IhhBCrN77i — AndrezinhoRelax (@Andrezinhorelax) February 13, 2026

AMENAZAS A LA MADRE DE LOS NIÑOS

Según informaron medios locales, la madre del niño abandonó el cementerio antes de que terminara el entierro de sus hijos, temiendo por su propia seguridad.

Testigos afirmaron al medio Mais Goiás que durante el funeral hubo amenazas, lo que supuestamente llevó a la madre a irse antes de terminar la ceremonia.

🇧🇷 | La madre de los niños asesinados por su marido tuvo que abandonar el funeral de sus hijos antes del final de la ceremonia después de empezar a recibir amenazas e insultos en el cementerio de Itumbiara, Brasil. https://t.co/CFDoH42Bgy pic.twitter.com/kVV0qYX7nZ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 13, 2026

De acuerdo a estos relatos, su llegada al cementerio fue escoltada y siguió un plan para minimizar la exposición, deteniéndose el vehículo cerca del lugar del entierro.