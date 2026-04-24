VIDEO VIRAL: Habló madre de la exreina de belleza asesinada por su suegra en México: «quiero justicia»

La sociedad mexicana se mantiene conmocionada por el brutal asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores, de 27 años, en manos de su suegra. A una semana del crimen, la madre de la joven rompió el silencio.

Reyna Flores, madre de la modelo, habló en el programa Desiguales de Univisión. En medio del dolor por la pérdida de su hija, la mujer le envió un mensaje a Erika Herrera, su consuegra y victimaria.

«Lo único que quiero es que se haga justicia. Que pague la persona que tiene que pagar. No entiendo yo cómo una mamá me hizo pasar por este dolor. Si la señora me está viendo o escuchando, entréguese», dijo Reyna Flores.

La señora entendió que entregarse a las autoridades «puede ser muy difícil», pero aseguró que Herrera tendrá que enfrentar a la justicia. «Sé que está fugitiva, pero sé que la vamos a encontrar. Todos estamos pidiendo justicia por mi hija», añadió.

¿CÓMO ERA LA RELACIÓN?

En redes sociales circuló el video en el que se aprecia que Herrera disparó en varias ocasiones a Carolina Flores en su propia casa. «¿Qué hiciste, mamá?», dijo Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, con su bebé en brazos.

Internautas especularon que podría haber problemas entre Carolina y su suegra antes de la relación. Ante estas interrogantes, la madre de la víctima reconoció que sí se había percatado de actitudes extrañas entre ambas.

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«Nunca vi un trato o jalón de parte de él (esposo de Carolina), pero sí sabía, por parte de la suegra, las diferencias que tenía con mi hija», agregó Reyna Flores, quien no brindó más detalles al respecto.

Tras el crimen, Alejandro se quedó en el apartamento e hizo la denuncia al día siguiente. Hasta el momento, Erika Herrera, que propinó 12 balazos a Carolina, seis de ellos en la cabeza, permanece prófuga.