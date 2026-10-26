Desgarrador caso en Colombia: Venezolana sufrió brutal ataque de su pareja, el pequeño hijo escuchó los gritos de agonía

Una venezolana de 20 años, identificada como Wuisleidy Milanyelis Chacón Machado, fue asesinada en la ciudad de Cúcuta, en Colombia. La joven pasó unas dos semanas agonizando en un hospital local.

La Policía Nacional de Colombia informó sobre el caso de Chacón. Precisó que los hechos se dieron en una vivienda del barrio Villa Nueva, en donde la joven vivía con su pareja sentimental, identificado como Jhoander Nieves Espinoza.

De acuerdo a las investigaciones, Chacón y su pareja tuvieron una fuerte discusión en medio de la noche. Vecinos escucharon los gritos procedentes de la vivienda y alertaron a las autoridades policiales.

Funcionarios de seguridad ingresaron al inmueble y encontraron a Chacón con, aproximadamente, 16 puñaladas en distintas partes de su cuerpo. Luego fue trasladada de emergencia hasta un hospital cucuteño.

Su pareja, por otra parte, fue detenido en la vivienda y quedó a la orden de los organismos judiciales locales. El reporte oficial indicó que el sujeto tenía la ropa ensangrentada cuando los agentes ejecutaron el procedimiento.

CHACÓN ESTUVO AGONIZANDO

La joven estuvo internada por 15 días y permaneció bajo una constante observación médica. A pesar de los intentos de los especialistas, Chacón falleció producto de la gravedad de sus heridas.

El crimen ocurrió frente al hijo de cuatro años de Chacón. Tras la intervención policial, la abuela materna y el padre del niño viajaron a Colombia para asumir la custodia y poner en marcha los trámites legales.

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El femicidio de Chacón generó gran conmoción entre sus seres queridos y la comunidad venezolana en Cúcuta. Familiares, allegados a internautas han exigido que se haga justicia en el caso.