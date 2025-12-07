Mundo

El destructor Thomas Hudner llegó al área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU en plenas tensiones con Venezuela

Por Jhoan Melendez
El destructor estadounidense de misiles guiados, el USS Thomas Hudner, arribó al área de responsabilidad del Comando Sur en EEUU el jueves, con el fin de sumarse al aumento de buques en la región en plenas tensiones con Venezuela.

De acuerdo con el medio especializado USNI News, se unió así al Grupo Anfibio de Preparación de Iwo Jima. Este incluye al USS Iwo Jima (LHD-7), USS Fort Lauderdale (LPD-28) y USS San Antonio (LPD-17).

Igualmente, el Thomas Hudner acompañará a los cruceros USS Lake Erie (CG-70) y USS Gettysburg (CG-64). El poderío militar de EEUU en la región también lo conforman los buques del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford, que incluye al USS Gerald R. Ford (CVN-78), USS Winston S. Churchill (DDG-81), USS Bainbridge (DDG-96) y USS Mahan (DDG-72).

DETALLES DE SU LLEGADA

El USS Thomas Hudner partió el lunes desde Mayport, Florida, para un despliegue programado. Al respecto, el comandante David Cook, señaló en un comunicado que la tripulación está compuesta por «marineros experimentados» y que el destructor «está listo para cualquier eventualidad».

«Thomas Hudner está listo para el combate, y nuestra tripulación está lista para ejecutar la tarea de la nación», señaló.

Este se trata del segundo viaje este año de ese buque al área del Comando Sur. Asimismo, el navío se ha estado desplegando de forma independiente desde su regreso en enero de 2024 tras un despliegue de ocho meses como parte del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford.

LEA TAMBIÉN: PETRO CONFIRMÓ LIBERACIÓN DE MAYOR DEL EJÉRCITO QUE FUE RETENIDO EN VENEZUELA, ESTE FUE EL MOTIVO

En febrero pasado, la Marina envió a Thomas Hudner al Comando Sur para apoyar la Estación Naval de Guantánamo, Cuba.

Tras completar ejercicios y operaciones de libertad de navegación en el Comando Sur, el buque navegó en el área de respuesta de la Sexta Flota de EEUU. En junio, el Thomas Hudner fue uno de los cinco destructores lanzamisiles balísticos estadounidenses en el Mediterráneo.

Se espera que regrese a casa en julio, según la Marina.

ETIQUETADO:
