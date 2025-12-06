El desgarrador relato de una madre sobre «las torturas» a las que someten a sus dos hijos presos políticos

La señora Marisela Parra, madre de los hermanos Chirinos, quienes desde hace años se encuentran en la condición de presos políticos, narró las torturas que sus hijos han sufrido en prisión y reveló que, incluso, agentes de los organismos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro le hicieron videollamadas para mostrarle los abusos a los que los sometían.

«Me pedía: ‘por favor mamá, ayúdame, me van a matar si no les doy el número de mi hermano'», señaló la mujer en entrevista a NTN24.

Afirmó que, a los nueve días de estarlo buscando, «me hacen la videollamada y me lo colocan a él (Leonardo) pidiendo auxilio para que le diera el número de su hermano Leandro, quien estaba en clandestinidad».

La madre de los presos políticos precisó, dado que no tenía una respuesta de parte de ellos, a su hijo Leonardo lo sometieron a torturas desde 2020. Esto con el fin de presionarla a ella para que diera información, pese a que esta desconocía cualquier dato.

LO QUE MOSTRABAN LAS IMÁGENES DE LEONARDO

De acuerdo con el relato de la madre, en las imágenes se evidenciaban «los signos de tortura» de su hijo. La mujer manifestó que su hijo Leonardo Chirinos Parra estuvo retenido durante ocho meses «bajo aislamiento prolongado».

Actualmente, Leonardo está detenido en la cárcel de Yare donde, alertó, se encuentra en un «estado bastante deplorable y precario».

Con respecto a su otro hijo, Leandro, Marisela reconoció: «Temo por la vida de mi hijo», de quien no tiene ninguna información «desde hace cuatro meses». Esto, después de que lo trasladaran a El Helicoide.

«Tengo mucho temor por mis hijos, por los presos políticos, porque verdaderamente se han ensañado mucho con ellos y más con el caso Gedeón», puntualizó la angustiada madre.