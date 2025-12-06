Mundo

El desgarrador relato de una madre sobre «las torturas» a las que someten a sus dos hijos presos políticos

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Composición

La señora Marisela Parra, madre de los hermanos Chirinos, quienes desde hace años se encuentran en la condición de presos políticos, narró las torturas que sus hijos han sufrido en prisión y reveló que, incluso, agentes de los organismos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro le hicieron videollamadas para mostrarle los abusos a los que los sometían.

Contents

«Me pedía: ‘por favor mamá, ayúdame, me van a matar si no les doy el número de mi hermano'», señaló la mujer en entrevista a NTN24.

Leer Más

Nueva masacre en Ecuador: Hombres entraron disparando a un bar y asesinaron al menos a 10 personas
Nueva masacre en Ecuador: Hombres entraron disparando a un bar y asesinaron al menos a 10 personas
Gobierno de Putin accedió y entregó el cuerpo de Navalni a su madre, pasaron más de siete días
Detuvieron a líder sindical en Monagas apenas días después de que apoyó a Edmundo González

LEA TAMBIÉN: RAMOS ALLUP DENUNCIÓ MUERTE EN EL HELICOIDE DE ALFREDO DÍAZ, EXGOBERNADOR DE NUEVA ESPARTA

Afirmó que, a los nueve días de estarlo buscando, «me hacen la videollamada y me lo colocan a él (Leonardo) pidiendo auxilio para que le diera el número de su hermano Leandro, quien estaba en clandestinidad».

La madre de los presos políticos precisó, dado que no tenía una respuesta de parte de ellos, a su hijo Leonardo lo sometieron a torturas desde 2020. Esto con el fin de presionarla a ella para que diera información, pese a que esta desconocía cualquier dato.

LO QUE MOSTRABAN LAS IMÁGENES DE LEONARDO

De acuerdo con el relato de la madre, en las imágenes se evidenciaban «los signos de tortura» de su hijo. La mujer manifestó que su hijo Leonardo Chirinos Parra estuvo retenido durante ocho meses «bajo aislamiento prolongado».

Actualmente, Leonardo está detenido en la cárcel de Yare donde, alertó, se encuentra en un «estado bastante deplorable y precario».

Con respecto a su otro hijo, Leandro, Marisela reconoció: «Temo por la vida de mi hijo», de quien no tiene ninguna información «desde hace cuatro meses». Esto, después de que lo trasladaran a El Helicoide.

«Tengo mucho temor por mis hijos, por los presos políticos, porque verdaderamente se han ensañado mucho con ellos y más con el caso Gedeón», puntualizó la angustiada madre.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Al menos 17 presos políticos habrían muerto desde 2014, según el Foro Penal
Al menos 17 presos políticos habrían muerto desde 2014, según el Foro Penal
Venezuela
Oposición califica de "injusta" la muerte en prisión del exgobernador Alfredo Díaz
Oposición califica de «injusta» la muerte en prisión del exgobernador Alfredo Díaz
Venezuela
LUTO DOBLE EN ESPAÑA: Hombre falleció de un infarto tras enterarse que su esposa perdió la vida en un accidente vial
Mundo