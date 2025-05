El dardo de la vicepresidenta de Ecuador a Maduro tras las acusaciones de «fraude» en las elecciones

La vicepresidenta electa de Ecuador, María José Pinto, rechazó las acusaciones hechas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello con respecto a las elecciones presidenciales en las que resultó ganador Daniel Noboa el pasado 13 de abril.

«¿Alguna vez recibieron consejos de gente que ustedes saben que no puede darlos? Cuando una persona que sabemos que no hace ningún ejercicio critica a los que sí lo hacen. O cuando alguien que no es el mejor padre, quiere dar consejos de paternidad. Bueno, así nos sentimos los ecuatorianos cuando Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se quejan de los resultados en las elecciones de nuestro país», dijo Pinto en un video publicado en su cuenta de Instagram.

«Ellos ni siquiera muestran las actas de sus votaciones y simplemente anuncian que ganaron. ¿Cuánto dolor ha producido ese régimen y sus aliados? Si los 8 millones de venezolanos no salieron de turismo. Y ¿Cómo responden por los cientos de encarcelados por protestar?», se preguntó.

Finalmente, la vicepresidenta destacó la transparencia de las elecciones en Ecuador. «Recuerden, las democracias siempre van a preocupar a los dictadores».

ACUSACIONES DEL GOBIERNO DE MADURO SOBRE ECUADOR

Pinto respondió de esta manera a las acusaciones de las que se ha hecho eco Nicolás Maduro, diciendo que en Ecuador hubo «un fraude horroroso». Noboa consiguió el 55,63 % de los votos válidos frente al 44,37 % de Luisa González.

La candidata correísta no ha aceptado y ha denunciado un supuesto fraude. Sin embargo, no ha presentado pruebas que avalen su acusación. Por lo cual, plataformas internacionales como la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han avalado los resultados desde el propio terreno ecuatoriano y reconocieron el triunfo de Noboa.

Mientras tanto, Maduro ha dicho que el CNE de Ecuador ha cerrado la puerta a «cualquier revisión legal, constitucional y que le dé algo de transparencia a un proceso plagado de fraude».

En esta línea, el ministro Diosdado Cabello ha dicho que «uno de los fraudes más gigantescos que ha ocurrido en la historia política del mundo fue el perpetrado en Ecuador».