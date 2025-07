El caso de la mujer que estuvo más de 15 minutos sin pulso, así fue su experiencia

Victoria Thomas, una contadora británica y apasionada del deporte, sufrió un paro cardíaco y estuvo a punto de morir. Su experiencia y proceso de recuperación ha sorprendido a millones de personas.

Todo ocurrió en 2019, cuando Victoria estaba haciendo pesas en un gimnasio de la ciudad de Gloucester. De un momento a otro, la joven de 35 años en ese momento se comenzó a sentir mal físicamente.

«Le dije a mi amiga que no sentía ninguna fuerza ni energía, como si me la hubieran abandonado. También me sentía un poco mareada. Justo cuando lo dije, me desplomé de repente en el suelo», expuso Victoria al diario Mirror.

Aunque los paramédicos hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar, el corazón de Victoria estuvo detenido por 17 minutos. «Cuando sucedió, todo se volvió negro y no había nada, entonces me di cuenta de que estaba mirando hacia abajo a mi cuerpo», acotó.

«Estaba flotando cerca del techo y me miraba en el suelo del gimnasio. Lo primero que pensé fue que mis piernas se veían muy gordas. Y cuando vi una foto mía tomada minutos antes de desplomarme, vi que, de hecho, tenía las piernas hinchadas», recordó.

RECUPERACIÓN DE VICTORIA

La contadora reconoció que no vio alguna luz, no sintió paz, simplemente se veía a sí misma desde arriba. Contra todo pronóstico, el corazón de Victoria comenzó a latir y, tras pasar tres días en coma, le implantaron un desfibrilador en el Hospital Real de Bristol.

«Volví a jugar al netball tres semanas después de que me ocurriera, con mi desfibrilador. Fue un shock cada vez que se disparó, pero me permitió seguir con mi vida normal, por lo que estoy muy agradecida», apuntó Victoria.

Aunque Victoria se logró recuperar, años después resultó embarazada y le diagnosticaron un grave trastorno en el corazón, la enfermedad de Danon. Aunque logró dar a luz, necesitaba un trasplante urgente.

En abril de 2023, se encontró un corazón compatible y este fue trasplantado en el Hospital Queen Elizabeth de Birmingham. Victoria se recuperó en su totalidad y ahora se prepara para participar en los Juegos Mundiales de Trasplantes con el equipo británico de voleibol.