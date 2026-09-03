El atroz crimen que conmociona México: ¿Quién era Jonathan Meléndez, fundador de la banda Camilo Séptimo?

La sociedad mexicana y el mundo de la música permanece horrorizado por el atroz asesinato del tecladista Jonathan Meléndez, fundador de la banda Camilo Séptimo, su esposa embarazada e hija de tres años.

El crimen ocurrió en la tarde del martes en un apartamento del municipio de Atizapán, en el estado de México. Meléndez, su esposa y su hija, además de su empleada doméstica, fueron baleados. Tan solo sobrevivió su primer hijo, de seis años.

El tecladista, conocido como Honas, era reconocido dentro de México y la industria musical latina, pero su nombre acaparó titulares tras el crimen. En tal sentido, miles de internautas se hicieron una pregunta: ¿Quién fue Jonathan Meléndez?

Tras su nacimiento el 7 de abril de 1988 en Ciudad de México, Meléndez manifestó un gran interés por la música. Durante su infancia estudio piano y aprendió a tocar varios instrumentos, de acuerdo a medios mexicanos.

Al destacarse como compositor, formó parte de distintos proyectos musicales de rock alternativo en México. Sin embargo, su nombre no tomó gran relevancia hasta que cofundó en 2013 la banda Camilo Séptimo, de la que fue tecladista hasta su muerte.

EL TALENTO DE MELÉNDEZ

Especialistas han destacado cómo Meléndez fue una pieza crucial para crear el característico sonido de Camilo Séptimo, compuesto por sintetizadores, guitarras reverberadas y elementos del rock y el pop.

«La verdadera inspiración se encuentra afuera, teniendo experiencias», dijo Meléndez en su última entrevista, respecto a su proceso creativo. «Cuando mejor me siento, cuando me siento en paz conmigo mismo es cuando conecto con la naturaleza»

A pesar del gran éxito que alcanzó Camilo Séptimo, Meléndez reconoció que nunca pretendieron ser una gran banda, sino tocar con sus amigos. Sin embargo, la buena acogida del público lo llevó a cambiar sus planes.

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En 2017, la agrupación publicó Óleos, su primer álbum de larga duración, un trabajo que marcó su éxito. Con el paso de los años, se sumaron discos como Navegantes, Ecos y Jardín de las almas, además de multitudinarias giras.

Meléndez también tuvo una carrera fuera de Camilo Séptimo, realizando colaboraciones con artistas y proyectos como solista. Permaneció como integrante de la banda hasta su muerte y varias veces destacó el trabajo colectivo con sus compañeros.

Las autoridades mexicanas confirmaron que los dos autores materiales del crimen se encuentran detenidos. Uno de los sospechosos es un presunto socio de negocios de Meléndez y se presume que el móvil fue una disputa económica.