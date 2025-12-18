EEUU toca la puerta de petroleras para preguntar si volverían a Venezuela, según reporte

El Gobierno de Estados Unidos ha tocado la puerta de petroleras estadounidenses este miércoles para preguntar si volverían a Venezuela en un hipotético escenario de salida del poder del presidente Nicolás Maduro, según informó el medio especializado Politico.

La Administración de Donald Trump ha llevado a cabo estos contactos a través del Departamento de Estado y de un exejecutivo de PDVSA, la estatal petrolera venezolana.

Las compañías estadounidenses no respondieron de manera favorable, señalando el bajo coste del precio del barril de petróleo y la inestabilidad política en el país suramericano, según indicaron tres fuentes anónimas a Politico.

En los últimos días, Trump ha escalado su retórica hacia Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, señalando específicamente un interés por acceder al crudo de la nación suramericana.

Este mismo miércoles, el presidente dijo a la prensa que EE.UU. quiere de vuelta los derechos petroleros que las empresas norteamericanas tenían en Venezuela.

Durante su primer mandato, el republicano impuso unas fuertes sanciones al Gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo contra la industria petrolera, atacando el principal producto de exportación del país y la más importante fuente de ingresos.

La semana pasada, Washington incautó un buque que había salido de Venezuela y confiscó el crudo que transportaba. Esta acción se suma a la creciente presencia militar de EE.UU. en el Caribe, que incluye el bombardeo de lanchas que salen de Venezuela -tachándolas de transportar droga-, que ya ha dejado más de 90 muertos.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a PDVSA.

En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller aseguró este miércoles que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó su nacionalización como «el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense».

Hasta ahora, la Administración de Trump aseguraba que su estrategia de presión sobre Venezuela buscaba combatir el narcotráfico, pues acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar un supuesto cartel llamado el Cartel de los Soles.

Trump ha prometido iniciar «pronto» ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, mientras Maduro ha instado a sus ciudadanos a unirse a milicias ciudadanas para defender el país.

AGENCIA EFE