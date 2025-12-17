El siniestro plan de una mujer que puso navajas de afeitar en alimentos, la descubrieron y estos son los cargos que enfrenta

Una mujer de Texas fue arrestada en Biloxi, en Mississippi (EEUU), tras ser acusada de colocar navajas de afeitar dentro de barras de pan vendidas en dos tiendas Walmart, un hecho generó alarma entre clientes y autoridades locales.

De acuerdo con la información obtenida por People y otros medios estadounidenses, la mujer identificada como Camille Benson, de 33 años, fue detenida este martes, 16 de diciembre.

Las autoridades la acusaron de intento de mutilación e intento de violencia doméstica, cargos graves que según la policía reflejan la peligrosidad de sus acciones.

Benson permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Harrison, con una fianza fijada en 100.000 dólares, mientras se espera el avance del proceso judicial.

¿CÓMO LA DESCUBRIERON?

El caso comenzó el pasado 5 de diciembre, cuando un cliente del Walmart Supercenter en Biloxi reportó haber encontrado una hoja de afeitar dentro de una barra de pan.

Tres días después, otro comprador en el Walmart Neighborhood Market de la misma ciudad descubrió una situación similar. Estos hallazgos encendieron las alarmas y llevaron a los empleados a inspeccionar más productos, encontrando varias cuchillas ocultas en los empaques.

Lo que se precisó, es que las autoridades pudieron identificar a la persona de interés tras revisar las imágenes de vigilancia. En las imágenes, se ve a Benson saliendo de la tienda mientras sostenía una bolsa blanca, según WLOX.

Este martes, el Departamento de Policía de Biloxi recibió información de que la sospechosa había sido vista en la cuadra 1000 de la calle Division. Esto, según el comunicado de prensa del organismo de seguridad. Fue entonces, cuando los agentes la localizaron y detuvieron.

COMUNICADO DE LA POLICÍA

En su comunicado, los funcionarios pidieron a cualquiera que haya comprado pan en Walmart en Biloxi que revise cuidadosamente los artículos en busca de objetos afilados. «Y si encuentra objetos afilados, comuníquese con el Departamento de Policía de Biloxi», instaron.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE WALMART?

En otro comunicado, Walmart afirmó que: «La salud y la seguridad de nuestros clientes siempre son nuestra máxima prioridad. Hemos retirado e inspeccionado minuciosamente todos los productos potencialmente afectados en las tiendas afectadas de Biloxi. Agradecemos a las autoridades por su rápida actuación y seguiremos cooperando con ellas en la investigación».