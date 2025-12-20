Tesoro de EEUU volvió a extender licencia que protege a Citgo de los acreedores, hasta esta fecha

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el viernes la Licencia General 5T, extendiendo así hasta el 3 de febrero de 2026 la protección sobre Citgo Petroleum, evitando que los acreedores puedan ejecutar operaciones con los Bonos Pdvsa 2020.

El nuevo instrumento sustituye a la anterior Licencia General 5S de junio de 2025 y entra en vigencia de forma inmediata. Con esta prórroga, el gobierno de Donald Trump evita el embargo de los activos de PDV Holding, la empresa matriz de la refinería venezolana.

Asimismo, la extensión se dio un día antes de que venciera la licencia previa, que expiraba para este sábado 20 de diciembre.

Bradley T. Smith, director de la OFAC, firmó el documento oficial que mantiene las restricciones sobre la deuda venezolana impuesta en 2018. El texto aclara los límites de la disposición al establecer que “esta licencia general no autoriza ninguna transacción o actividad prohibida por la VSR ni por ninguna otra parte del capítulo V del Título 31 del Código de Reglamentos Federales (CFR)”.

EXTENSIÓN DE PROTECCIÓN EN MEDIO DE VENTA

Esta decisión del gobierno de EEUU surge mientras se lleva a cabo el proceso judicial en la Corte de Delaware. El pasado mes de noviembre, el juez Leonard Stark validó la oferta de Amber Energy para adquirir Citgo por un monto de 5.900 millones de dólares.

Dicha cifra representó una de las propuestas más bajas registradas durante la subasta de la filial petrolera.

El juez afirmó en su resolución que la contraprestación que el comprador deberá pagar por el contrato de compraventa de acciones «es justa, adecuada y razonable por las acciones de PDVH y constituye un precio adecuado para comprar las acciones de PDVH según los términos de la Orden de Procedimientos de Venta».

Entre los acreedores que se beneficiarán están la petrolera ConocoPhillips, las mineras Crystallex y Rusoro Mining, y los conglomerados industriales O-I Glass y Koch.