EEUU

Tesoro de EEUU volvió a extender licencia que protege a Citgo de los acreedores, hasta esta fecha

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Reuters

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el viernes la Licencia General 5T, extendiendo así hasta el 3 de febrero de 2026 la protección sobre Citgo Petroleum, evitando que los acreedores puedan ejecutar operaciones con los Bonos Pdvsa 2020.

Contents

El nuevo instrumento sustituye a la anterior Licencia General 5S de junio de 2025 y entra en vigencia de forma inmediata. Con esta prórroga, el gobierno de Donald Trump evita el embargo de los activos de PDV Holding, la empresa matriz de la refinería venezolana.

Leer Más

Un descubrimiento desgarrador sacudió a los residentes de Panorama City, en California (EEUU), cuando el cuerpo sin vida de un niño de entre tres y cuatro años fue encontrado junto a unos contenedores de basura en el bloque 8200 de Van Nuys Boulevard, dentro de un estacionamiento.  
Desgarrador: Hallaron el cadáver de un niño entre contenedores de basura en EEUU
Escándalo en EEUU: La ciudad que se quedó sin policías, porque operaban una «empresa criminal»
La Casa Blanca aclara y dice que Biden «no apoya» repetición de elecciones en Venezuela

LEA TAMBIÉN: MARCO RUBIO EVITA DECIR SI BUSCAN SACAR A MADURO: «ESTAMOS PROTEGIENDO INTERESES DE EEUU» 

Asimismo, la extensión se dio un día antes de que venciera la licencia previa, que expiraba para este sábado 20 de diciembre.

Bradley T. Smith, director de la OFAC, firmó el documento oficial que mantiene las restricciones sobre la deuda venezolana impuesta en 2018. El texto aclara los límites de la disposición al establecer que “esta licencia general no autoriza ninguna transacción o actividad prohibida por la VSR ni por ninguna otra parte del capítulo V del Título 31 del Código de Reglamentos Federales (CFR)”.

EXTENSIÓN DE PROTECCIÓN EN MEDIO DE VENTA

Esta decisión del gobierno de EEUU surge mientras se lleva a cabo el proceso judicial en la Corte de Delaware. El pasado mes de noviembre, el juez Leonard Stark validó la oferta de Amber Energy para adquirir Citgo por un monto de 5.900 millones de dólares.

Dicha cifra representó una de las propuestas más bajas registradas durante la subasta de la filial petrolera.

El juez afirmó en su resolución que la contraprestación que el comprador deberá pagar por el contrato de compraventa de acciones «es justa, adecuada y razonable por las acciones de PDVH y constituye un precio adecuado para comprar las acciones de PDVH según los términos de la Orden de Procedimientos de Venta».

Entre los acreedores que se beneficiarán están la petrolera ConocoPhillips, las mineras Crystallex y Rusoro Mining, y los conglomerados industriales O-I Glass y Koch.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Milei insta al Mercosur a secundar la presión militar de EEUU contra Venezuela
Milei insta al Mercosur a secundar la presión militar de EEUU contra Venezuela
Mundo
Miss Universo regresa su sede de México a EE.UU. en medio de demandas contra los dueños
Miss Universo bajo asedio: México y Tailandia buscan arrestar a los dueños del concurso
Caraota Show
SECUESTRO INESPERADO: Piloto se atrincheró en una cabina de avión lleno de pasajeros tras enterarse de su despido
Mundo