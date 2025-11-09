EEUU anunció que enviará embajador a Bolivia luego de 17 años, tras investidura de Rodrigo Paz

Los Estados Unidos (EEUU) están listos para retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia, luego de pasar 17 años sin un embajador en la nación altiplana, gracias a la llegada al poder de Rodrigo Paz, quien acabó con 20 años de gobiernos de izquierda en ese país.

Así lo anunció el vicesecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, tras asistir a la investidura del nuevo presidente boliviano.

Landau señaló las estrechas relaciones que han tenido durante las últimas semanas con Paz Pereira, por lo que indicó que «ahora que es el señor presidente, vamos a restablecer las relaciones a nivel de embajador como siempre debería ser”, dijo el vicesecretario, en un breve contacto con la prensa en la ciudad La Paz.

“La diplomacia es, al fin y al cabo, la comunicación. Sin embajador en la capital del otro país, eso se hace más difícil”, advirtió el vicesecretario estadounidense.

También recordó que Rodrigo Paz “ha expresado su interés en sostener una buena relación con Estados Unidos” y que “de forma recíproca” EEUU también quiere “establecer una buena relación con este nuevo Gobierno de Bolivia”.

NUEVO PRESIDENTE BOLIVIANO AGRADECIÓ PRESENCIA DE EEUU EN SU INVESTIDURA

Por su parte, el nuevo mandatario boliviano agradeció la asistencia de la delegación estadounidense a su toma de posesión.

Paz destacó que la presencia de Landau significa un paso más en su intención “de abrir Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia”.

“Eso significa retomar relaciones con Estados Unidos, como lo haremos con otras naciones, que bajo el dogmatismo ideológico nos ha aislado a los bolivianos”, recordó Paz, haciendo referencia a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.

“Hoy nos toca generar ese encuentro en función de ir haciendo los acercamientos para recuperar esas relaciones en todos los ámbitos con el Gobierno americano, con el pueblo americano y el pueblo boliviano”, sentenció el nuevo mandatario boliviano.