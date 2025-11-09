Mundo

EEUU anunció que enviará embajador a Bolivia luego de 17 años, tras investidura de Rodrigo Paz

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
EEUU anunció que enviará embajador a Bolivia luego de 17 años, tras investidura de Rodrigo Paz
Foto: Cuenta de X (Twitter) @DeputySecState

Los Estados Unidos (EEUU) están listos para retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia, luego de pasar 17 años sin un embajador en la nación altiplana, gracias a la llegada al poder de Rodrigo Paz, quien acabó con 20 años de gobiernos de izquierda en ese país.

Contents

Así lo anunció el vicesecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, tras asistir a la investidura del nuevo presidente boliviano.

Leer Más

Detuvieron en Colombia al hermano de alias ‘Iván Mordisco’, líder de la mayor disidencia de las FARC
El curioso caso de Khim Hang: Se casó con una vaca, dice que es «la reencarnación de su esposo»
Alberto Fernández observará las elecciones: «Si Maduro es derrotado lo que tiene que hacer es aceptar»

Landau señaló las estrechas relaciones que han tenido durante las últimas semanas con Paz Pereira, por lo que indicó que «ahora que es el señor presidente, vamos a restablecer las relaciones a nivel de embajador como siempre debería ser”, dijo el vicesecretario, en un breve contacto con la prensa en la ciudad La Paz.

“La diplomacia es, al fin y al cabo, la comunicación. Sin embajador en la capital del otro país, eso se hace más difícil”, advirtió el vicesecretario estadounidense.

También recordó que Rodrigo Paz “ha expresado su interés en sostener una buena relación con Estados Unidos” y que “de forma recíproca” EEUU también quiere “establecer una buena relación con este nuevo Gobierno de Bolivia”.

NUEVO PRESIDENTE BOLIVIANO AGRADECIÓ PRESENCIA DE EEUU EN SU INVESTIDURA

Por su parte, el nuevo mandatario boliviano agradeció la asistencia de la delegación estadounidense a su toma de posesión.

Paz destacó que la presencia de Landau significa un paso más en su intención “de abrir Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia”.

LEA TAMBIÉN: DURA DERROTA PARA BOLSONARO: SUPREMO DE BRASIL RECHAZÓ SUS APELACIONES Y REAFIRMÓ CONDENA DE 27 AÑOS DE CÁRCEL

“Eso significa retomar relaciones con Estados Unidos, como lo haremos con otras naciones, que bajo el dogmatismo ideológico nos ha aislado a los bolivianos”, recordó Paz, haciendo referencia a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.

“Hoy nos toca generar ese encuentro en función de ir haciendo los acercamientos para recuperar esas relaciones en todos los ámbitos con el Gobierno americano, con el pueblo americano y el pueblo boliviano”, sentenció el nuevo mandatario boliviano.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Cuatro presos políticos en El Rodeo I llevarían «11 días de castigo en aislamiento», según denuncian sus familiares
Venezuela
Las estimaciones de un economista en torno a la tasa de inflación y el precio de dólar al cierre de 2025
Las estimaciones de un economista en torno a la tasa de inflación y el precio del dólar al cierre de 2025
Venezuela
EN VIDEO: Actor que interpretó a Berlín en La Casa de Papel estaría de vacaciones en Venezuela
EN VIDEO: Actor que interpretó a Berlín en La Casa de Papel estaría de vacaciones en Venezuela
Caraota Show