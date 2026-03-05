Mundo

Edmundo González ya fue operado y esto revelaron sobre su salud

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
González Urrutia agradece a Mulino por tener a Venezuela "como una causa siempre presente"
Foto: Archivo

El líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, fue sometido este jueves a una operación para «reparar un hueso roto».

La información fue confirmada en la cuenta de vocería de su equipo de trabajo.

«La intervención quirúrgica practicada a Edmundo González Urrutia se realizó con éxito. El procedimiento transcurrió según lo previsto», indicaron en un comunicado.

Asimismo, señalaron que el político se encuentra en proceso de recuperación, por lo que está «bajo observación médica y en buen estado».

«Edmundo González agradece profundamente las numerosas muestras de preocupación, solidaridad y afecto recibidas en las últimas horas desde Venezuela y desde distintos lugares del mundo. Conforme avance su recuperación y siguiendo las indicaciones de su equipo médico, retomará progresivamente sus actividades. Mantendremos informada a la opinión pública sobre su evolución», acotaron.

LO QUE HABÍA DICHO EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA 

«Quiero empezar agradeciendo todos los mensajes de afecto que me han enviado. Todo está bien. Este jueves me realizarán una pequeña intervención quirúrgica para reparar un hueso roto. Es un procedimiento habitual en este tipo de casos. Estaré acompañado por un equipo de médicos venezolanos y españoles en quienes confío plenamente», dijo este miércoles González Urrutia en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

El pasado dos de marzo el equipo de González había informado que estaba atravesando una dolencia en la cadera por la que estaba recibiendo atención médica y por la que estará de reposo el tiempo que los galenos consideren necesario tras la operación.

