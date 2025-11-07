Mundo

Horror en Chile: Migrante venezolano murió durante robo en su casa, ladrones entraron en la madrugada

Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura

Un migrante venezolano de 35 años murió este viernes durante un robo en su propia casa en la localidad de Lampa, en Chile. La tragedia, en donde también resultó gravemente herida la madre del fallecido, generó gran conmoción entre la comunidad venezolana.

Los hechos se dieron durante la madrugada de este 7 de noviembre en una vivienda de la toma Las Malvinas. De acuerdo al medio chileno BioBio, cuatro delincuentes encapuchados y armados entraron a la vivienda del venezolano.

Luego de despertar e intimidar a los residentes de la vivienda, tomaron al venezolano y lo llevaron a la sala, en donde le exigieron que entregara las joyas y dinero en efectivo. El migrante se resistió y los criminales abrieron fuego.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, precisó que el venezolano recibió un balazo en el estómago. Aunque sus familiares intentaron auxiliarlo, murió en la sala de su hogar por la gravedad de sus heridas.

BALEARON A SU MADRE

En medio del caos, la madre de la víctima intentó intervenir para salvar la vida de su hijo, pero los criminales también le dispararon. Aparentemente, resultó gravemente herida en la mano, pero se encuentra fuera de peligro.

Luego de asesinar al venezolano, los criminales huyeron con varios objetos de valor, pero todavía no hay detalles del valor del botín. La Policía de Investigaciones (PDI) efectuó pesquisas en el lugar para conocer detalles del crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han dado con el paradero de los cuatro criminales implicados en el mortal atraco. El venezolano y su madre, por otra parte, no tendrían su situación migratoria regularizada.

