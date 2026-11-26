Cuatro tigres de Bengala (Panthera tigris tigris) y cuatro pavorreales (Pavo cristatus) rescatados por una organización protectora de animales durante una inspección en el estacionamiento de un inmueble que funcionaba como discoteca, ubicado en la zona céntrica del balneario mexicano de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, al noroeste del país.

En un comunicado, la ONG Ostok Sanctuary, dedicada al rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre en México, con presencia en Sinaloa, informó este miércoles que ayudó a la Fiscalía General de la República (FGR) en el rescate de los animales.

La organización participó particularmente en el traslado a sus instalaciones de un cachorro de tigre blanco de aproximadamente cinco meses de nacido, otro de siete meses y una pareja adulta de tigres de Bengala, así como los cuatro pavorreales, todos en buenas condiciones de salud.

El fundador y presidente de organización, Ernesto Zazueta, destacó que los grandes felinos requirieron contención química y manejo por parte del equipo especializado.

Esto para brindarles atención y cuidados, en tanto se define la situación jurídica y el destino de los ejemplares, que «presuntamente estaban en posesión ilegal del dueño del inmueble».

Zazueta dijo que los halladon en «un lugar que aparentemente usaron para experiencias con los animales o algún tipo de manejo, porque había una pared llena de fotografías».

Explicó que ayudaron a la FGR porque cuentan con una unidad de rescate y tiene todo el equipo, cajas, transporte, los médicos veterinarios, rifles, dardos «y todo lo que se ofrezca, sobre todo los conocimientos necesarios».

La ONG manifestó su compromiso de mantener sanos y cuidados a los animales, con un resguardo seguro en la zona de cuarentena del centro de rescate, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Con información EFE