VIRAL: Donante de esperma dice ser padre de 199 personas nacidas hasta en cuatro países

(EFE).- Un hombre neerlandés que ya estaba siendo investigado en Bélgica y los Países Bajos por haber contribuido al nacimiento de más de un centenar de niños a través de la donación de esperma, dijo este domingo en una carta a los padres que recibieron sus donaciones que son 199 los nacidos a los que se le vincula.

El hombre de 43 años y procedente de la ciudad de Groningen (al norte de los Países Bajos) dijo en un mensaje a algunas de las familias que 172 niños nacieron en el país gracias a sus donaciones, además de 11 en Bélgica, 15 en Alemania y uno en otro país europeo, según informaron medios locales.

Asimismo, añadió que otra mujer sigue embarazada aunque aseguró que ya ha dejado de donar esperma.

«Creía que estaba haciendo lo correcto y ayudando a la gente; el agradecimiento y ver esa felicidad tan intensa eran mi única motivación. Ahora sé que los he decepcionado profundamente», dijo en su carta, añadiendo que «debería haber hecho el recuento de las donaciones mucho antes, también por mi propio bien (…) La cifra total resulta ser mayor de lo que yo mismo había pensado, esperado o deseado».

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El donante, que según los medios ha usado diferentes nombres y ha donado en varios bancos de esperma durante años, también operaba fuera de las clínicas poniéndose en contacto con familias a través de Internet.

La agencia de noticias neerlandesa, NOS, señaló que el Ministerio de Sanidad de los Países Bajos ya sabía desde agosto de 2017 que el hombre era un donante habitual y que, incluso dos años más tarde, pasó a formar parte de una comisión que evalúa la ley de donaciones en nombre del Gobierno.

Algunas mujeres que han recibido sus donaciones denuncian haber recibido mensajes de texto con contenido sexual y, según se ha informado a través de los medios, también habría ofrecido su esperma a cambio de mantener relaciones sexuales con mujeres que desean ser madres. EFE