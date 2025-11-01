Dominicana interceptó bote con importante cantidad de sustancias ilícitas en medio del despliegue de EEUU en el Caribe

Las autoridades de República Dominicana anunciaron el viernes que interceptaron un bote con 650 paquetes de droga, supuestamente cocaína, luego de una operación marítima realizada en las costas del municipio Baní, provincia Peravia, incautación que además se da en medio del despliegue de EEUU en el Caribe para enfrentar el «narcoterrorismo».

Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de la Armada, la Fuerza Aérea de la República Dominicana y el Ministerio Público, materializaron el operativo. Además, hubo un total de dos detenidos de nacionalidad dominicana.

El decomiso de la sustancia ilícita se concretó después de que las autoridades recibieran una alerta de una lancha rápida. Dicho bote se movía de manera sospechosa hacia territorio de ese país.

De inmediato, se activaron los protocolos de interceptación con el envío de unidades aéreas, terrestres y marítimas. De esta forma, se pudo interceptar la embarcación ubicada a varias millas náuticas al sur de la playa Punta Salinas.

Pese al mal clima, equipos de la DNCD, junto a efectivos de la Armada y la Fuerza Aérea de Dominicana, lograron abordar la lancha tipo GoFast de unos 32 pies de eslora, impulsada por dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno.

DETALLES SOBRE LA DROGA DECOMISADA

En el bote se arrestó a dos dominicanos. Además, se ocuparon 29 sacos con 650 paquetes de la presunta sustancia, envueltos en cinta adhesiva. Del mismo modo, estaban marcados con distintos logotipos, reseñó Diario Libre.

Asimismo, el portavoz de la Armada, capitán de navío, Randy Vegazo Fanith, dijo que se confiscaron 30 garrafones de combustible, dos GPS, una radio marítima, tres teléfonos celulares, una lona, cubetas, agua y comestibles, entre otras evidencias.

Las autoridades de la isla presumen que la lancha rápida provenía de Sudamérica. No obstante, no precisaron el país de origen del cargamento, debido a que esa información forma parte de las investigaciones actuales.