Detuvieron a 16 personas por el crimen contra los músicos B-King y DJ Regio Clown en México, entre ellos hay venezolanos

La Fiscalía General de Justicia de México confirmó que van 16 personas detenidas por el asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, ocurrido a mediados de septiembre, entre los que se encontraría al menos un venezolano.

El organismo precisó que entre los detenidos hay seis ciudadanos de México. Con respecto a los otros 10 serían de Colombia, Venezuela, Cuba y España, aunque no detallaron cuántos de cada país.

Entre los detenidos destacaron el nombre de Cristopher ‘N’, alias ‘El Comandante’, «por su probable intervención en el delito de homicidio como coautor material con dominio funcional del hecho, cometido en contra de los músicos colombianos».

Asimismo, la Fiscalía precisó que llevaron a cabo las detenciones, ya sea por sus intervenciones como autores o «participes en uno o varios ilícitos».

«Se cuenta con indicios suficientes que acreditan en grado de probabilidad que las víctimas no fueron privadas de la vida en el Estado de México», indicó la institución en un comunicado.

La fiscalía presume que la muerte estaría vinculada a temas como la distribución y comercialización de estupefacientes, además de delitos como la extorsión en su modalidad ‘gota a gota’, privación de la libertad y secuestro.

«El homicidio de los músicos colombianos está relacionado con la comercialización de narcóticos, adeudos de uno de ellos con un grupo criminal y su relación personal con un sujeto identificado como ‘El Pantera'», añadió.

Además, la Fiscalía señaló a Cristopher ‘N’, alias El Comandante, como uno de los principales artífices. «Tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo».