Divulgaron la primera foto de la tumba en la que será sepultado el papa Francisco en la Basílica Santa María la Mayor

El Vaticano publicó este jueves la imagen de la tumba en la que será sepultado el papa Francisco en la basílica romana de Santa María La Mayor en Roma.

La misma es sencilla y fue realizada en mármol de Liguria. También contará con una reproducción de su crucifijo pectoral. Además, tendrá una lápida en el suelo con la inscripción “Franciscus’, su nombre pontificio en latín, fiel a las instrucciones que dejó en su testamento.

La Santa Sede señaló que la sepultura se encuentra en el lado izquierdo de la basílica que el papa Francisco prefirió en vida para reposar. La misma estará ubicada entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza.

El pontífice será enterrado en este lugar el sábado, tras su funeral. Incluso, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, señaló que el sepulcro podrá ser visitado desde el 27 de abril, un día después de las exequias.

LA TUMBA DEL PONTÍFICE

De acuerdo a lo reseñado por ACI Prensa, las obras para recibir el féretro del papa Francisco comenzaron hace unos días para cumplir el deseo del pontífice de ser sepultado de forma sencilla en esta iglesia dedicada a la Virgen María.

“El Vaticano es la casa de mi último servicio, no la de la eternidad. Estaré en la habitación en la que ahora custodian los candelabros, cerca de esa Reina de la Paz a la que he pedido ayuda siempre. Y por la que me he hecho abrazar durante mi pontificado más de cien veces”, aseguró el papa en su autobiografía.

En la Basílica Santa María la Mayor también están sepultados los restos de Gian Lorenzo Bernini, uno de los mayores representantes del arte barroco. Así como la hermana del emperador francés, Napoleón Bonaparte, Paulina.