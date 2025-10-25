Violencia sin freno en Ecuador: Disputa de bandas provocó tiroteo en un salón de billar dejando al menos cinco fallecidos

Al menos cinco personas murieron durante un nuevo ataque armado ocurrido en un salón de billar, en una localidad del centro norte de Ecuador, por una «disputa de bandas», según lo expuesto por las autoridades del país meridional.

El tiroteo ocurrió cerca de la media noche de este viernes, en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicada a unos 130 kilómetros de la capital ecuatoriana, Quito.

Según el reporte de la policía local, varios sujetos armados llegaron en una camioneta e ingresaron al mencionado local de billar disparando con armas de fuego, en un hecho que también dejó a una persona herida.

Asimismo, las autoridades destacaron que tres de las víctimas tenían antecedentes penales por lo que se está tratando como “una disputa entre grupos delictivos”, los cuales no fueron identificados.

TERCER ATAQUE A BILLAR EN SANTO DOMINGO

Este sería el tercer ataque ocurrido en un billar de la ciudad de Santo Domingo en los últimos meses. En agosto y septiembre dos hechos similares dejaron en total 14 víctimas mortales.

Por otra parte, se registraron 10 personas asesinadas en un billar de una ciudad del suroeste del país, durante el mes de julio.

De acuerdo a la misiva que compartió la policía con los medios de comunicación, se adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Para ellos han usado videos del local y que han deparado en al menos dos allanamientos.

VIOLENCIA DESATADA EN ECUADOR

La expansión de estas organizaciones criminales en Ecuador se ha dado exponencialmente en los últimos años, a la par de la violencia que generan, especialmente en las zonas costeras, según lo reseñado por AP.

Ecuador alcanzó una cifra récord en muertes violentas en 2023 con 8.248. En lo que va de este año se han registrado 6.020 homicidios, según el registro oficial que llevan las autoridades.