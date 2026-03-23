Díaz-Canel reveló detalles de la actuación de los militares cubanos en Venezuela durante captura de Maduro

El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista con el exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, que los 32 militares cubanos muertos durante la Operación Resolución Absoluta —que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero— enfrentaron a la fuerza élite estadounidense «en desventaja numérica, tecnológica y de todo tipo».

Según el mandatario, aquellos efectivos actuaron «en situación de sorpresa» y aun así lograron complicar la intervención militar.

Díaz-Canel los calificó como «héroes» y afirmó que su actuación demuestra la capacidad de resistencia del pueblo cubano.

«Lo que estaba desfilando no era un pueblo derrotado. Estaba desfilando era un pueblo firme y reafirmando convicciones. Y yo creo que hay mucho simbolismo en ese hecho. Y la vida lo dirá cuando pase la historia. Cuál fue la verdadera dimensión de lo que protagonizaron esos cubanos, que son héroes para nosotros», expresó.

«Son héroes, porque si 32 cubanos fueron capaces de detener —en desventaja númerica, tecnológica, en desventaja de todo tipo— una fuerza élite de los Estados Unidos, y además, en una situación de sorpresa, qué no son capaz de hacer millones de cubanos defendiendo la isla», agregó.

El fragmento difundido por Iglesias, previo a la publicación completa de la entrevista en Canal Red América Latina, se centra en la reacción del mandatario al ser consultado por los cubanos que murieron defendiendo a Maduro.

El entrevistador recordó que no es la primera vez que personal militar cubano protege a dirigentes extranjeros, aludiendo a precedentes como la presencia de escoltas cubanos junto a Salvador Allende durante el golpe de Estado en Chile en 1973.

El gobernante describió cómo recibió las primeras informaciones sobre la operación estadounidense, que inicialmente consideró «muy inexactas», hasta que se confirmó la muerte de los 32 militares.

De inmediato, relató, que convocó a dirigentes del Partido Comunista en el Palacio de la Revolución para coordinar la respuesta política, denunciar lo que calificó como una «agresión brutal e ilegal» y organizar el apoyo público al gobierno venezolano.

Vale recordar, que La Habana publicó identidades y fotografías de los caídos. Un gesto que contradijo décadas de negaciones oficiales sobre la presencia militar cubana en Venezuela.

Pregunté a Miguel Díaz-Canel por los cubanos que cayeron en combate defendiendo a Nicolás Maduro. Me impresionó su emoción en la respuesta. Muy pronto la entrevista completa en Canal Red América Latina. pic.twitter.com/FeGA32TQyJ — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) March 23, 2026

MILITARES CUBANOS CAÍDOS

Díaz-Canel también relató con tono emotivo la movilización organizada frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana. Justo cuando regresaron los restos de los militares el 15 de enero, tras decretarse dos días de duelo nacional.

Enfatizó, que la marcha, mostró a un pueblo «firme y reafirmando convicciones», no uno derrotado.

Según su versión, la multitud expresó un sentimiento de indignación y solidaridad con las familias de los fallecidos.

La entrevista se grabó durante la visita de Iglesias a La Habana como parte del Convoy Nuestra América. Se trata una iniciativa de Progressive International que reunió a cientos de activistas y figuras políticas internacionales bajo el lema «Cuba no está sola».