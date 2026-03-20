EEUU

¿EEUU está ensayando una invasión a Cuba para tomar el control militar? Comando Sur revela sus planes

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
La posibilidad de que Estados Unidos esté ensayando una invasión militar para tomar el control de Cuba fue descartada este jueves, 19 de marzo, de manera categórica por el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, durante una audiencia en el Senado.  
El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos / Archivo

La posibilidad de que Estados Unidos esté ensayando una invasión militar para tomar el control de Cuba fue descartada este jueves, 19 de marzo, de manera categórica por el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, durante una audiencia en el Senado.  

Contents

El alto mando aseguró que no existen planes, ejercicios ni preparativos orientados a una operación de ese tipo. 

Leer Más

Veredicto inédito en EEUU: Condenaron a padres del autor de un tiroteo escolar
Golpe a la política migratoria de Biden: Cancelan el «parole in place» que beneficiaba a migrantes casados con estadounidenses
Ofrecen en Florida empleo en el que pueden aplicar personas sin estudios y salario sería de $3.800 al mes

LEA TAMBIÉN: EL TOMA Y DAME DE MARCO RUBIO Y LA CASA BLANCA CON THE NEW YORK TIMES POR UN SUPUESTO PLAN DE EEUU PARA CUBA

Según explicó, las prioridades actuales se centran en proteger la embajada estadounidense en La Habana, garantizar la seguridad de la base naval en Guantánamo y apoyar al Gobierno ante un eventual flujo migratorio masivo desde la isla. 

Donovan subrayó, que no tiene conocimiento, de que otras ramas de las fuerzas armadas estén realizando maniobras con fines ofensivos hacia Cuba.  

Sus declaraciones se dieron en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en América Latina. La misma está impulsada por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien así ha reforzado su estrategia de influencia regional.  

Como se sabe, en las últimas semanas, Washington ha intensificado operaciones antinarcóticos y ampliado alianzas con gobiernos afines, incluyendo ejercicios conjuntos en Ecuador. 

Francis Donovan detalló que las operaciones estadounidenses se limitan a proteger sus instalaciones diplomáticas / Archivo

CAPTURA DE NICOLÁS MADURO  

Lo que parece evidente, es que desde la isla se teme que ocurra lo mismo o algo parecido en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro en enero, durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas.  

De hecho, Donovan visitó Venezuela recientemente para sostener conversaciones sobre seguridad hemisférica.  

Son estos movimientos los que han alimentado especulaciones sobre un endurecimiento de la postura estadounidense hacia los gobiernos de Cuba y otros aliados de la región, que podría derivar en una acción militar como la del 3 de enero.  

Mientras tanto, Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia reciente. El país enfrenta un severo racionamiento energético y una paralización significativa de su actividad productiva.  

El colapso de la red eléctrica el lunes dejó sin servicio a unos 10 millones de personas, profundizando el malestar social.  

En este escenario, el presidente Trump afirmó que espera abordar el tema cubano “de alguna forma”. Aunque, hasta ahora, las acciones de Washington se han centrado en presionar económicamente al régimen. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Empresarios se reunieron con equipo estadounidense, estas son las peticiones claves
Venezuela
REVUELO EN EEUU: La inesperada decisión del Gobierno tras impactante anuncio de Trump sobre extraterrestres
EEUU
¡RÉCORD! Final del Clásico Mundial donde triunfó Venezuela ha sido la más vista de la historia
Deportes