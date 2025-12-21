Detuvieron a pareja de venezolanos que estaría involucrada en el escalofriante crimen del futbolista Mario Pineida en Ecuador

La Policía Nacional de Ecuador detuvo a una pareja de venezolanos por su presunta participación en el crimen en el que le quitaron la vida al futbolista Mario Pineida y su pareja, Guisella Fernández, ocurrido el pasado miércoles 17 de diciembre en el sector de Samanes, Guayaquil.

Las autoridades identificaron a los aprehendidos como Cristian David Peláez González, de 21 años, y Jimnery Mariander Peña Blanco, de 24 años. Los arrestos fueron posibles gracias a una serie de operativos hechos en distintos puntos de la ciudad.

Efectivos policiales capturaron a Peláez González en un hotel del sector de Mapasingue. Durante la revisión de sus pertenencias, hallaron un celular que contenía elementos que lo vinculaban directamente con el doble crimen.

Por otra parte, la policía detuvo a Peña Blanco durante intervenciones ejecutadas en varios domicilios. Un portavoz de la Policía Nacional de Ecuador señaló que la mujer habría gestionado el financiamiento del atentado.

“Recibió un pago de 1.500 dólares”, indicó, añadiendo que la mujer venezolana presuntamente realizó los pagos a los autores materiales del ataque armado contra Mario Pineida y su esposa.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA LA PAREJA DE VENEZOLANOS

Tras las detenciones, ambos venezolanos comparecieron ante la autoridad competente en una audiencia. El juez de la causa dictó prisión preventiva para Peláez y Peña por el presunto delito de asesinato, reseñó La Tercera.

El violento crimen ocurrió a las 3:30 p. m. (hora local) del miércoles en el exterior de la carnicería Servicarnes, en la avenida Isidro Ayora. En ese lugar, peritos de criminalística recolectaron 17 casquillos calibre 9 milímetros, balas deformadas y otros indicios balísticos.

El ataque acabó con la vida de Mario Pineida, de 33 años, y de Fernández, de 39 años y nacionalidad peruana. Ambos sufrieron varios impactos de bala. En el mismo incidente, Lety Mercedes Martínez Zambrano, madre del jugador, resultó herida en el hombro y la clavícula, aunque los reportes médicos la reportan como estable.