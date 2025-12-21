VIDEO IMPACTANTE: Trabajador de reconocida tienda evitó que un joven disparara a policía tras un robo

Shane Newman, un joven de 21 años, intentó quitarle la vida a un oficial de policía dentro de la oficina de prevención de pérdidas de un Walmart en Canton, Ohio, luego de que lo descubrieran robando junto a una cómplice; pero por fortuna, la rápida y valiente acción de un trabajador de la tienda evitó la tragedia.

El agresor accionó el gatillo de su arma de fuego contra el agente en medio de un intento de robo. Sin embargo, el dispositivo falló y también incidió en que no ocurriera una fatalidad en el establecimiento.

El pánico se apoderó de empleados y clientes cuando Newman mantuvo su actitud agresiva mientras portaba el arma. Ante dicho peligro, un trabajador del supermercado intervino directamente para neutralizar al atacante. Esta acción permitió contener al joven hasta que los refuerzos policiales llegaron al sitio y efectuaron el arresto.

En el video tomado desde la cámara corporal del policía se ve al atacante desenfundar el arma. La chica que le acompañaba, su cómplice en el robo, reacciona pidiéndole que no lo hiciera. Al trabársele el arma, el trabajador reaccionó abalanzándose sobre él y dándole un rodillazo.

IMPUTADO SHANE NEWMAN

Tras el incidente, las autoridades de Canton imputaron a Newman los cargos de intento de asesinato y posesión ilegal de armas de fuego. Asimismo, la policía detuvo a Katerina Jeffrey, a quien la fiscalía señala como cómplice en el robo.

Ambos acusados permanecen bajo custodia judicial con fianzas millonarias, reveló Fox News. Los fiscales locales aseguran que aplicarán «medidas severas» durante el proceso.

Walmart emitió un comunicado oficial tras el suceso, donde destacó la valentía del empleado que evitó una tragedia.

Pese a lo anterior, el incidente generó una fuerte preocupación en la comunidad local sobre los riesgos que enfrentan los oficiales y el personal de seguridad en espacios públicos.

Este evento en Ohio coincide con una tendencia de incidentes similares en distintas tiendas minoristas de Estados Unidos. Expertos en seguridad nacional insisten en la necesidad de reforzar los protocolos de prevención y la capacitación del personal.