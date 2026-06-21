Detuvieron a otros tres implicados en la muerte de la joven lanzada en puente de Brasil durante salto de “bungee”, de esto se les acusa

El caso de la joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien murió tras ser lanzada de un puente en Sao Paulo, Brasil, sin cuerdas de seguridad, mientras practicaba “bungee”, sigue dando de qué hablar. Otros tres sujetos implicados en este hecho fueron detenidos por la Policía Civil de Brasil.

La prensa local informó que los detenidos eran miembros del equipo responsable de esta actividad. Se trata de una mujer, de 29 años, y dos hombres, de 25 y 27.

Las detenciones ocurrieron este sábado bajo la acusación de ocultamiento de pruebas de relevancia para la causa que investiga la muerte ocurrida el 13 de junio.

Según una nota de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo, la delegada Andréa Levy, responsable de la investigación, puntualizó que estas personas serían responsables de “la desaparición del equipo de captura de imágenes utilizado por la víctima durante el salto”.

Los investigadores también creen que los sospechosos pudieron haber eliminado contenidos digitales potencialmente relevantes para el esclarecimiento del caso, informó Todo Noticias.

LEA TAMBIÉN: LA ESTREMECEDORA REVELACIÓN SOBRE LA JOVEN QUE CAYÓ DURANTE SALTO DE «BUNGEE» EN BRASIL

En diálogo con TV Globo, la delegada confirmó que la cámara GoPro utilizada por la víctima al momento del salto, aún no fue localizada.

Por su parte, el comisario de la Policía de Sao Paulo, Antonio Luis Tuckumantel, dijo que todavía no pueden dar detalles de la participación de cada uno de los arrestados. Sin embargo, fuentes policiales señalaron que las detenciones buscan evitar la eliminación de pruebas sobre este negocio, reseñó Perfil.com.

ALLANAMIENTOS

En paralelo a las detenciones, se autorizó allanamientos en los domicilios de los sospechosos. También decomisaron teléfonos celulares, equipos electrónicos. Además de otros materiales importantes para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Cuando ocurrió el incidente las autoridades arrestaron a los tres instructores a cargo de la actividad: Los acusaron de homicidio con dolo eventual.

Los detenidos no pudieron explicar el error. Con esta nueva disposición judicial, ya son seis los detenidos por la muerte de la joven de 21 años.

UN CASO QUE CONMOCIONA A BRASIL

Rodrigues de Freitas murió el sábado 13 de junio al ser lanzada desde una plataforma de 40 metros de altura sin las cuerdas de seguridad. Ella participaba de una actividad de bungee jumping en la localidad de Limeira.

Todo pasó en el conocido Ponte do Esqueleto. De acuerdo con un testigo, los responsables olvidaron instalar la cuerda de seguridad antes de autorizar el salto.

Todo se supo cuando un video que se viralizó mostró el momento previo a la tragedia. Las imágenes muestran cómo los encargados de la actividad cargaron a la joven y luego la lanzaron al vacío. Segundos después, se escucharon gritos desesperados de quienes estaban en el lugar al advertir que no le habían atado las cuerdas de seguridad.

Al lugar acudieron efectivos de Bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), pero los médicos solo pudieron constatar la muerte de la joven.