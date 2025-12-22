Autoridades suecas abordaron carguero ruso sancionado que quedó varado en sus aguas territoriales

(EFE).- Las autoridades suecas abordaron anoche un buque de carga ruso propiedad de una empresa incluida en la lista de sanciones de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos y que se encontraba anclado frente a Höganäs, en el sur de Suecia.

Por la tarde, las autoridades suecas abandonaron el buque de carga Adler.

«Ahora nos encontramos en una fase administrativa», señaló Martin Norell, de la autoridad aduanera, citado por la agencia sueca TT, que agregó que el buque lleva carga, aunque no precisó de qué naturaleza.

Añadió que tienen que comprobar si la carga a bordo puede importarse a la UE.

«Actualmente se encuentra en la UE con carga procedente de un tercer país», subrayó.

Una vez finalice el control, del que no pudo precisar cuánto durará, las autoridades suecas tomarán una decisión.

«O bien se permite al barco continuar su travesía o bien se imponen sanciones», indicó.

La aduana no tiene información sobre el destino del barco de carga ruso, que zarpó el 15 de diciembre de un puerto a las afueras de San Petersburgo y fondeó en aguas suecas debido a problemas en el motor.

El Adler es propiedad de la empresa M Leasing LLC, sujeta a sanciones de la UE y Estados Unidos al sospecharse que los buques de esta compañía transportan municiones norcoreanas que Rusia utiliza posteriormente en la guerra contra Ucrania.

Martin Höglund, portavoz de la autoridad aduanera, indicó no tener información sobre posibles vínculos entre el buque y el complejo militar-industrial ruso.

«Lo que sí sabemos es que el buque y su propietario figuran en las listas de sanciones de varios países porque anteriormente estuvo bajo sospecha de haber transportado material bélico», afirmó.

Agregó que el desembarco se desarrolló sin incidentes y la tripulación se mostró educada. EFE