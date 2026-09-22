Detuvieron a exfuncionario de embajada venezolana en España con sustancias ilícitas, se presentaba como diplomático

Organismos de seguridad privaron de libertad a un exfuncionario de la embajada de Venezuela en España quien transportaba 50 kilos de cocaína en su equipaje en el Aeropuerto Adolfo Suárez- Barajas en Madrid.

Aunque de acuerdo con el diario El Mundo se trataba de un exdiplomático, este hombre se identificaba como diplomático activo para evadir los cercos de seguridad. No obstante, en otros viajes previos las autoridades ya habían detectado un comportamiento sospechoso, por lo que ya lo estaban vigilando de cerca.

La detención ocurrió el pasado 8 de septiembre, pero no había salido a la luz hasta ahora. El exfuncionario venezolano quedó privado de libertad y a la orden de la justicia española. Ahora mismo, están tratando de dar con sus cómplices y esclarecer la ruta de la droga, proveedores y cualquier otra información de interés.

La principal hipótesis es que no se trataba de la primera vez que introducía drogas a España. Trascendió que la justicia española citó a declarar, como parte de la investigación, a varios funcionarios trabajadores de la delegación diplomática de Venezuela en España.

En sus declaraciones los diplomáticos venezolanos aclararon que el detenido ya no trabajaba en la embajada desde hace dos años, a pesar de que se seguía presentando como diplomático.

Extraoficialmente trascendió que en su momento el detenido ocupó el cargo de cónsul. No obstante, esto no se ha podido confirmar hasta ahora.

Mientras tanto, la justicia española lleva el caso con máximo secretismo, por lo que no ha trascendido mayor información.