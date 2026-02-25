Detuvieron a artista que pintó mural del famoso monito Punch en un zoológico de Polonia

Autoridades de Polonia detuvieron a un popular artista callejero por pintar una pared histórica con la imagen de Punch, el mono japonés rechazado por su madre en el zoológico de Ichikawa en Japón.

El artista de 28 años, conocido públicamente solo como Kawu, fue arrestado después de que un residente local alertara a la policía al verlo pintando en el muro del zoológico de Poznań.

En una declaración publicada en Instagram, Kawu aceptó la responsabilidad de sus acciones, pero también destacó lo que describió como el estado de abandono del muro que se le acusa de profanar.

«Cuando elegí este lugar y vi su estado, no pensé que pudiera ser un monumento histórico», escribió. «Es un poco triste que la ciudad permita que lugares como este se deterioren tanto», añadió.

Kawu aseguró que está dispuesto a aceptar cualquier repercusión. «El hecho es que la zona está inscrita en el registro de monumentos, eso es lo que dicta la ley, así que asumo la responsabilidad y estoy preparado para las consecuencias. Ese es el encanto de mi pasión. No es nada nuevo. Seguiré trabajando».

No obstante, luego de su detención y posterior liberación, el zoológico habría retirado los cargos en su contra.

Un vocero del recinto informó que lo habían denunciado inicialmente por obligación de ley, pero que no tienen intenciones de seguir con el caso en contra del artista. «Desafortunadamente, tuvimos que hacer esto porque el muro del Antiguo Zoológico está inscrito en el registro de monumentos históricos».

«Nuestros abogados están intentando encontrar una solución para evitar que estos grafitis, que tienen valor educativo, se desperdicien”, declaró el zoológico.

«En el Nuevo Zoológico viven macacos japoneses; son una especie de mono con importantes necesidades sociales, y sería positivo que los grafitis educativos sobrevivieran de alguna forma. No sabemos si eso es posible ni como, pero estamos haciendo todo lo posible para cumplir con la ley sin destruir la excelente obra de Kawu», añadió.

Además, el zoológico instó a Kawu a contactarlos para hablar sobre la posibilidad de repintar el mural en un lugar mutuamente beneficioso.

«No dudamos que el arte callejero puede ser una voz importante en la sociedad. Puede provocar reflexión, debate, despertar emociones y plantear cuestiones importantes, incluyendo las relacionadas con el destino de los animales y su protección. En este sentido, la obra tiene potencial educativo y puede convertirse en un punto de partida para una conversación sobre nuestra responsabilidad con el mundo animal», sostuvo.

Desde hace años Kawu se ha convertido en uno de los artistas callejeros más queridos de Polonia, conocido por un estilo característico que entrelaza sus ilustraciones directamente con el paisaje urbano, convirtiendo objetos reales y detalles arquitectónicos en accesorios de su arte.