FOTOS: Avioneta se estrelló cerca de un hospital psiquiátrico de Florida y dejó dos heridos, investigan causas del siniestro

Una avioneta se estrelló el viernes cerca de un hospital psiquiátrico del barrio Pembroke Pines de Broward, en Florida, hecho que dejó dos personas heridas, aunque fuera de peligro, según confirmaron las autoridades

El accidente ocurrió justo al norte del edificio principal del Hospital Estatal de South Florida poco antes de las 11:30 a.m. Esta institución médica colinda directamente con el Aeropuerto de North Perry, según los mapas locales. La Administración Federal de Aviación proporcionó información que confirma que la aeronave se estrelló pocos momentos después de despegar de las pistas de la terminal aérea.

El cuerpo de bomberos detalló que sus equipos hallaron a dos adultos heridos al llegar a la escena del suceso. Las ambulancias trasladaron a los lesionados al Memorial Regional Hospital de Hollywood en condición de pacientes con traumatismos. Por su parte, el Departamento de Policía de Pembroke Pines publicó en la plataforma X (Twitter) que los adultos heridos estaban «conscientes y respirando» y que nadie más resultó lesionado.

Los oficiales de rescate notificaron también una pequeña fuga de combustible en la estructura de la avioneta, la cual controlaron rápidamente los bomberos del municipio. La Administración Federal de Aviación (FAA) comunicó a CBS News Miami que mantiene una investigación activa sobre el accidente y que planea publicar un reporte preliminar sobre el caso este sábado.

LO QUE DIJO EL ALCALDE TRAS EL ACCIDENTE AÉREO

El alcalde de Pembroke Pines, Angelo Castillo, declaró a CBS News Miami los detalles del despegue y el posterior fallo de la aeronave. «El avión despegó hacia el oeste y, poco después de despegar, sufrió una avería en el motor y intentó girar, probablemente para intentar volver al aeropuerto, pero no tenía altitud, chocó contra un árbol, cayó en una zanja y volcó», dijo Castillo.

El funcionario valoró positivamente el lugar exacto del impacto ante el peligro inminente que corría la infraestructura sanitaria. «Es algo bueno para ellos porque se dirigía a un edificio que alberga a pacientes que reciben atención médica y de salud mental», añadió. «La gente a bordo se quejaba de dolor de espalda. El avión no se incendió».

Castillo criticó duramente la frecuencia de los siniestros en este aeródromo a través del medio de una comunicación. «Aquí vamos de nuevo con el aeropuerto de North Perry», dijo. «Es algo rutinario en Pembroke Pines donde estos accidentes siguen ocurriendo». El gobernante local contabilizó unos 40 accidentes vinculados a dicha instalación y a sus 11 escuelas de vuelo durante el último año.