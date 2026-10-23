Destino Final: El aterrador video de una joven que murió tras caer desde atracción conocida como «El Péndulo» en una feria en México

Una joven de tan solo 18 años murió en el municipio de Baja California Sur en México luego de caer desde una atracción mecánica conocida como «El Péndulo», en el marco del cierre de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas.

En videos divulgados en redes sociales se aprecia como el juego comenzó a funcionar con normalidad, con varias personas sobre él. Sin embargo, de un momento otro el dispositivo que sujetaba a la joven falló o no estaba bien sujeto, por lo que debido a la velocidad con la que se desplazaba la atracción, la joven empezó a salirse de su asiento.

Aunque intentó agarrarse con todas sus fuerzas, la violenta aceleración del péndulo la terminó lanzando violentamente contra el suelo. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio para brindarle atención primaria y posteriormente la trasladaron con vida a un centro asistencial. Sin embargo, la joven murió poco después debido a la gravedad de sus heridas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur abrió una de investigación formal y procedió al aseguramiento preventivo de la atracción mecánica.

Un grupo de investigadores se encuentran analizando la atracción para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales de quien pueda resultar señalado por el accidente.

No obstante, hasta el momento no han dado indicios si se trató de un error del operador del juego al momento de asegurar a la joven, un fallo mecánico debido a falta de mantenimiento o algún otro motivo.