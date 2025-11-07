Mundo

Desmantelan célula del Tren de Aragua en España y hay 13 detenidos, preparaban estupefacientes en sus casas

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
España

Organismos de seguridad de España lograron desarticular una célula del Tren de Aragua y privar de libertad a 13 personas que operaban en diferentes zonas del país.

El operativo lo llevó a cabo la  Policía Nacional de España en Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1), A Coruña (1) y Valencia (1), luego de una investigación coordinada por la Audiencia Nacional.

«También se han desmantelado dos laboratorios de la sustancia conocida como tusi, muy habitual en el desarrollo criminal de esta organización», indicó el organismo policial en un comunicado.

«La célula tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional. Los arrestados se dedicaban al ‘cocinado’ de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente», añadió.

La célula desmantelada actuaba como enlace y soporte logístico en territorio español para la organización. En este sentido, tenía el cometido de facilitar la llegada y recolocación de integrantes en diversos puntos de España.

Asimismo, estarían vinculados a diferentes episodios de violencia ligados a la disputa de territorios y el cobro de deudas.

La operación respondió a la segunda fase de la operación Interciti, realizada a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano del “Niño Guerrero”, líder de la organización a nivel mundial.

Tras su detención, los investigadores se centraron en determinar si el arrestado, expandía su estructura en el país europeo, con el fin de operar así como lo hacen en el continente americano.

