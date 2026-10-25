EN INGLATERRA: Una mujer sufrió un colapso dentro de su carro y lo estrelló contra un supermercado, dejó un fallecido y tres heridos

Los ciudadanos que se encontraban dentro de un supermercado en Finchfield Hill, Wolverhampton, Inglaterra, sufrieron el susto de sus vidas. Y es que una mujer que tuvo un problema de salud mientras manejaba, estrelló su vehículo contra el recinto, dejando un saldo de un muerto y tres personas heridas

Los medios locales, las redes sociales citaron las versiones de los organismos de rescate que informaron que la víctima es un hombre de 30 años. Además, atendieron a otras tres personas tras resultar afectadas por el impacto. Entre los heridos se encuentra una mujer a quien reportaron como grave.

Según el portal 20minutos.es, la conductora del vehículo, habría sufrido una emergencia médica mientras conducía. Luego del choque recibió atención en el lugar y posteriormente la trasladaron a un hospital.

Los testigos relataron que escucharon un fuerte estruendo cuando el automóvil impactó contra la entrada del supermercado.

Mientras que una mujer describió que vio a las personas auxiliando a los afectados.

Las imágenes difundidas por redes sociales muestran al vehículo completamente metido dentro del expendio de abarrotes que quedó dañado por el impacto.

El Daily Mirror informó, por su parte, que los compradores relataron que la gente gritaba y lloraba horrorizada durante el incidente.

La fotógrafa Tina Bonev que se encontraba en la tienda, dijo que escuchó un estruendo ensordecedor, se giró hacia la entrada y presenció “una escena espantosa”.