Desgarrador caso en Colombia: Joven elegido para una beca y estudiar medicina, tuvo un trágico final

La historia de Andrés Sebastián Tolero Suárez, de 17 años, ha conmocionado al departamento de Magdalena, en el noreste de Colombia, luego de que muriera en un accidente de tránsito cuando iba a clases de Medicina, carrera en la que estaba becado.

Los hechos se dieron en el barrio Jardín, en la localidad de Santa Marta. De acuerdo a medios colombianos, Tolero conducía su motocicleta hacia la Universidad de Magdalena, en donde veía clases del primer semestre de la carrera.

Su vida terminó abruptamente en un brutal accidente de tránsito en el trayecto a la universidad. Testigos relataron que Tolero manejaba su vehículo cuando otra moto omitió la señal de pare y lo impactó a toda velocidad.

Como era de esperar, Tolero perdió el control de su moto y cayó al pavimento, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza. El adolescente quedó tendido sobre el asfalto, mientras que transeúntes y conductores buscaban auxiliarlo.

TOLERO MURIÓ EN EL HOSPITAL

El adolescente fue trasladado de emergencia hasta un centro de salud cercano. A pesar de los intentos del personal de guardia, la muerte de Tolero fue confirmada apenas unos minutos después de su ingreso.

Familiares y compañeros de Tolero manifestaron su conmoción por la inesperada muerte del adolescente. Su historia había inspirado a sus allegados, dado que había alcanzado importantes logros a nivel educativo.

En 2025, Tolero ocupó uno de los primeros puestos en las pruebas de educación superior. Así pues, logró acceder a una beca para estudiar Medicina con el programa Talento Santa Marta de la Universidad del Magdalena.

El adolescente estaba cursando apenas el primer semestre, pero, según recuerdan sus compañeros, demostró que tenía grandes metas a su futuro. Además de estudiar, hacía deporte de forma habitual y practicaba taekwondo.