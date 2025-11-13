Mundo

Desarticulan banda «Los Gallegos» en Perú y detienen a cinco venezolanos, así le rendían culto a ‘Maldito Cris’

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Perú

Organismos de seguridad en Perú desarticularon una banda delictiva conocida como «Los Gallegos del Hampa», en un operativo en el que lograron privar de libertad a cinco ciudadanos venezolanos.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los uniformados era el culto que hacía la banda antes de salir a delinquir.

Leer Más

Ausencia de Chevron en el país podría devolver al mercado petrolero nacional a "las sombras", según expertos
Licencia de Chevron para operar en Venezuela se extendió «automáticamente» este 1Feb
Firman polémicas leyes SB 4, migrantes ilegales podrán ser detenidos y deportados por el estado de Texas
Rescatan a 11 migrantes venezolanas que eran víctimas de explotación sexual en Ecuador

Los integrantes del grupo solían realizar rituales en honor a Christopher Fuentes González, alias ‘Maldito Cris’, a quien consideraban como un “mentor del hampa” y veneraban en un altar.

A ‘Maldito Cris’ lo ultimó la policía de Perú luego de haber matado a un funcionario de sereno en Surco. En este sentido, la policía dijo que los delincuentes consideraban al antisocial fallecido en 2023 como una especie de guía dentro del mundo delictivo.

LEA TAMBIÉN: ESCÁNDALO EN EL FÚTBOL: INIESTA ES ACUSADO DE ESTAFA AGRAVADA POR MILES DE DÓLARES EN PERÚ

Durante el operativo en contra de «Los Gallegos del Hampa», además del altar, también encontraron armas, cacerinas, drogas, máscaras

Los detenidos responden a los nombres de Wilber Zukeiber T. (25), Royber Alejandro (20), Jeiverson Alejandro (21), Luis José (27) y Keiber José (25).

En sus cuerpos se hallaron tatuajes con las siglas PHS, que significan “Puros Hermanos Sicarios”. Los investigadores consideraron que se tratan de células de redes criminales más grandes.

«Este grupo representa una nueva facción derivada de las bandas extranjeras desarticuladas en años recientes», indicó el comandante Rivadeneira, de la Policía Nacional en un comunicado.

Finalmente, explicó que su estructura jerárquica y su arsenal indicarían que planeaban retomar el control de ciertas zonas del norte de Lima.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Venezuela
Venezuela se ubicó entre los 10 países con menor libertad en Internet, según Freedom House
Mundo
Rodríguez
Jorge Rodríguez calificó como una «irresponsabilidad» el despliegue de EEUU en el Caribe: «Lo usan para agredir al país»
Venezuela
Panamá negó que esté prestando su territorio a EEUU para algún «acto hostil contra Venezuela»
Mundo