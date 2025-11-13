Desarticulan banda «Los Gallegos» en Perú y detienen a cinco venezolanos, así le rendían culto a ‘Maldito Cris’

Organismos de seguridad en Perú desarticularon una banda delictiva conocida como «Los Gallegos del Hampa», en un operativo en el que lograron privar de libertad a cinco ciudadanos venezolanos.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los uniformados era el culto que hacía la banda antes de salir a delinquir.

Los integrantes del grupo solían realizar rituales en honor a Christopher Fuentes González, alias ‘Maldito Cris’, a quien consideraban como un “mentor del hampa” y veneraban en un altar.

🚨DETENIDOS POR EXTORSIÓN!#depincriindependencia

Se detuvo a 05 integrantes de la BD.»LOS GALLEGOS DEL HAMPA» en Independencia con 04 armas de fuego Municiones y droga, Supervisó el Gnrl FELIPE MONROY así mismo el Presidente Jeri Ore. Conforme al Plan de Estado de Emergencia. pic.twitter.com/TQyysAIwcO — REGIÓN POLICIAL LIMA (@LimaRegion) November 11, 2025

A ‘Maldito Cris’ lo ultimó la policía de Perú luego de haber matado a un funcionario de sereno en Surco. En este sentido, la policía dijo que los delincuentes consideraban al antisocial fallecido en 2023 como una especie de guía dentro del mundo delictivo.

Durante el operativo en contra de «Los Gallegos del Hampa», además del altar, también encontraron armas, cacerinas, drogas, máscaras

Los detenidos responden a los nombres de Wilber Zukeiber T. (25), Royber Alejandro (20), Jeiverson Alejandro (21), Luis José (27) y Keiber José (25).

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | La Policía Nacional capturó a cinco presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Gallegos del Hampa’, a quienes se les encontró armas de fuego, teléfonos móviles y motocicletas. 📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD – 734 HD

🌐… pic.twitter.com/l1xDYJ1tJr — Exitosa Noticias (@exitosape) November 11, 2025

En sus cuerpos se hallaron tatuajes con las siglas PHS, que significan “Puros Hermanos Sicarios”. Los investigadores consideraron que se tratan de células de redes criminales más grandes.

«Este grupo representa una nueva facción derivada de las bandas extranjeras desarticuladas en años recientes», indicó el comandante Rivadeneira, de la Policía Nacional en un comunicado.

Finalmente, explicó que su estructura jerárquica y su arsenal indicarían que planeaban retomar el control de ciertas zonas del norte de Lima.