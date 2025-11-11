Escándalo en el fútbol: Iniesta es acusado de estafa agravada por miles de dólares en Perú

Las autoridades peruanas pusieron en marcha esta semana una investigación contra el exfutbolista español Andrés Iniesta, campeón del mundo e ícono del FC Barcelona, por presunta estafa agravada.

Iniesta pasó más de dos décadas en las canchas de fútbol, en donde llegó a ganar los trofeos más importantes del mundo. Sin embargo, ahora su nombre llegó a los noticieros por un asunto ajeno al deporte.

De acuerdo a la acusación, Iniesta estaría involucrado en varios proyectos deportivos y artísticos que no se concretaron en Perú. Además, señalan a las empresas NSN Barcelona, presidida por el jugador, y su filial, NSN Sudamérica.

La denuncia fue presentada por la empresa Gucho Entertainment S.A.C., que habría pagado 600.000 dólares a la sociedad de Iniesta. Supuestamente, el jugador nunca organizó los eventos, generando importantes pérdidas a los inversores.

NSN Sudamérica entró en liquidación en 2024 tras recibir las inversiones. Así pues, quedaron pendientes varios eventos, como partidos internacionales, un juego entre leyendas de Perú y España y hasta un festival de K-Pop en territorio peruano.

¿INIESTA IRÁ A PRISIÓN?

Las investigaciones arrojaron que los fondos habrían desaparecido sin dejar rastro. Asimismo, la acusación se enfoca en Iniesta, quien, además de ser el cofundador de la compañía, brindó el aval para los inversores.

Iniesta y la empresa, por su parte, negaron de «forma rotunda las acusaciones» y afirmaron que también se vieron afectados por las pérdidas. El futbolista advirtió que se reserva el derecho a emprender acciones legales en «defensa de su honor».

Mediante un comunicado, afirmaron que la filial de NSN fue «liderada por personas que no eran las indicadas y perjudicaron a la compañía y a terceros», a la vez que pidieron a la justicia peruana que «aclare muy pronto esta situación».