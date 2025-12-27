Denuncias de «publicidad engañosa» provocan la cancelación de evento navideño en Snowland Panamá

Luego de denuncias de «publicidad engañosa» realizado por varios consumidores, quienes aseguraron que la experiencia prometida en la publicidad no coincidía con lo encontrado en el lugar, provocaron la cancelación del evento navideño organizado por la empresa Snowland Panamá.

Tras una inspección técnica, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) confirmó incumplimientos en la oferta comercial, lo que derivó en la suspensión del evento y en el anuncio de reembolsos para los clientes afectados.

La promoción del festival se difundió principalmente a través de videos en redes sociales que mostraban una supuesta experiencia invernal inspirada en estaciones europeas.

En las imágenes se observaban grandes estructuras cerradas, pistas de patinaje sobre hielo, áreas recreativas cubiertas de nieve artificial y decoraciones navideñas de gran formato.

Posteriormente, usuarios señalaron que el material habría sido generado con herramientas de inteligencia artificial, sin que se aclarara de forma expresa que se trataba de representaciones digitales y no de instalaciones reales.

VIDEOS MOSTRABAN LA «TRISTE» REALIDAD

Tras la apertura del evento, los primeros asistentes compartieron videos y fotografías que mostraban una realidad distinta. En lugar de las estructuras promocionadas, el recinto presentaba divisiones de material plástico, mobiliario básico y decoraciones limitadas.

Entre los reclamos más reiterados estuvo la ausencia de la pista de patinaje sobre hielo y de varios atractivos anunciados, lo que generó inconformidad entre quienes habían adquirido entradas.

Ante el aumento de las quejas, la Acodeco realizó una visita de verificación y determinó que el evento no cumplía con las condiciones ofrecidas ni con ciertos requisitos técnicos y de seguridad. Como resultado, Snowland Panamá anunció la cancelación definitiva de la actividad.

En un comunicado oficial, la empresa reconoció que algunos elementos promocionados, como la pista de patinaje, no llegaron a instalarse debido a fallas técnicas y logísticas.

La empresa informó además que iniciará el proceso de devolución del dinero a los compradores de entradas y que se contactará a cada cliente de manera individual para coordinar el reembolso. Las autoridades panameñas indicaron que dará seguimiento al caso para asegurar que se respeten los derechos de los consumidores conforme a la normativa vigente.

El caso ha reabierto el debate sobre el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial en campañas publicitarias y los límites entre la promoción visual y la publicidad engañosa.