Delcy Rodríguez se reunió con la presidenta de Surinam, estos fueron los acuerdos que firmaron

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes con la mandataria de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, en una visita que tiene como objetivo estrechar los lazos económicos entre ambos países.

«Me embarga una gran emoción estar en presencia de estos acuerdos que hemos alcanzado, que son acuerdos en cooperación económica, comercial para solidificar nuestras relaciones bilaterales. Son acuerdos muy importantes en el área de hidrocarburos donde brindamos la experiencia de Venezuela en la exploración y producción petrolera y gas en el ámbito de los hidrocarburos y brindar capacitación a la industria de Surinam», acotó Rodríguez en rueda de prensa desde Paramaribo.

Asimismo, afirmó que firmaron un acuerdo sobre la pesca. «Esto es beneficio para nuestros pescadores de Nueva Esparta y Sucre que van a poder tener su licencia para ejercer la pesca en este corredor atlántico que proyecta Surinam y que sin duda alguna va a permitir que Surinam tenga mero y pargo para la exportación».

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Delcy Rodríguez expresó que el acuerdo de conectividad aérea debe impulsar también el acercamiento entre ambos países. «Vuelos comerciales entre Surinam y Venezuela, y estamos otorgando la quinta libertad para que las aerolíneas sientan mayor espacio de participación y cooperación en esta área. Esto debe estar impulsado por un turismo binacional donde nuestras operadoras turísticas se familiaricen y podamos promover un turismo multi destino».

De igual forma, mencionó que se firmó un acuerdo en el área de la agricultura para la «producción de alimentos y la seguridad alimentaria».

Por otra parte, Delcy Rodríguez apuntó que se firmaron acuerdos en materia de educación, salud, tecnología.

LA VISITA DE DELCY RODRÍGUEZ A SURINAM

Este es el quinto viaje oficial que realiza Rodríguez desde que asumió el cargo tras los hechos ocurridos el 3 de enero.

La delegación venezolana también está integrada por la ministra de Turismo, Daniella Cabello; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el ministro de Transporte, Francisco Garcés. Así como el ministro para Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo; el vicepresidente sectorial de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela. También el ministro para el Despacho de la Presidencia, Juan Escalona; el viceministro para el Caribe, Raúl Li Causi; y a la embajadora de Venezuela ante Surinam, Ayerim Flores Rivas.

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Por su parte, la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, afirmó que la visita al país de Delcy Rodríguez pone de relieve «la histórica amistad y los vínculos entre Surinam y Venezuela».

«Espero con interés una reunión fructífera y el fortalecimiento continuo de nuestra cooperación», dijo Geerlings-Simons en un mensaje en su página oficial de Facebook.

La jefa de Estado de Surinam explicó, coincidiendo con la llegada anoche de Rodríguez, que Surinam y Venezuela comparten «una amistad y una solidaridad de larga data que abarcan más de cinco décadas, cimentadas en el respeto mutuo, el entendimiento y vínculos compartidos».

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación de Surinam, Melvin Bouva, consideró que «el petróleo y el gas pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo» de Surinam, mientras que el país puede ofrecer «su suelo fértil, su biodiversidad y su potencial en agricultura y turismo».