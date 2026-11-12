Delcy Rodríguez anunció la creación del plan ‘Venezuela Vive’ en la COP31: ¿En qué consistirá?

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la creación del plan Venezuela Vive durante su intervención en la cumbre climática COP31 en Turquía.

«He decidido crear como presidenta encargada el plan Venezuela Vive para articular todos los planes, programas y esfuerzos que permitan proteger nuestros bosques, aguas, océanos, la biodiversidad y la acción climática», dijo Rodríguez.

«Venezuela vive, un país, una naturaleza, un futuro, porque proteger la naturaleza es proteger la vida. O actuamos todos juntos o la vida se apaga», añadió la jefe de Estado.

DEFENSA AL DERECHO DE POTENCIAR LA INDUSTRIA

En otra parte de su discurso, Rodríguez destacó la importancia del respeto a la naturaleza a pesar del crecimiento de la industria energética. «Nuestro país es también un país energético, creemos que no existe contradicción inevitable entre el desarrollo energético y la protección ambiental porque una transición justa no apaga la economía, la transforma».

«Defendemos así nuestro derecho soberano a potenciar responsablemente nuestra industria petrolera y energética como un gran motor para el desarrollo nacional. Pero también reconoces la importancia de las medidas de adaptación y mitigación, así como de aquellas con carácter restitutivo ante pérdidas y daños», acotó.

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Desde Antalya, Türkiye, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, intervino en el Segmento de Alto Nivel de la #COP31 con un contundente mensaje sobre justicia climática y transición energética, anunciando la creación del Plan Venezuela Vive para articular la protección de los bosques, aguas, océanos y la biodiversidad del país. Durante su discurso ante Jefes de Estado y de Gobierno 🌍, la mandataria destacó los aportes y exigencias clave de la nación suramericana: 🌳 País carbono neutro: Venezuela aporta apenas el 0.39% de las emisiones globales, pero actúa como un sumidero natural que absorbe 1.8 toneladas de carbono por cada tonelada emitida. ⚡ Protección y energía limpia: Más del 64% del territorio está protegido por ley, se han reforestado casi 70.000 hectáreas desde 2018 y el 80% de su electricidad proviene de fuentes hidroeléctricas, avanzando hacia la energía fotovoltaica. 🛢️ Transición justa y trilema energético: Defendió el derecho soberano al desarrollo petrolero responsable, planteando equilibrar seguridad de suministro, precios asequibles y sostenibilidad sin profundizar la pobreza energética. 💰 Financiamiento climático: Exigió a los países desarrollados cerrar la brecha financiera, señalando que las naciones en desarrollo requieren 310 mil millones de dólares anuales para adaptarse y reciben menos de 26 mil millones. 🤝 Solidaridad bilateral: Agradeció el apoyo de los rescatistas de Türkiye tras los terremotos sufridos por Venezuela el pasado mes de junio, cerrando su intervención con versos del poeta turco Nâzım Hikmet. — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) November 12, 2026

«Se puede crecer protegiendo y cuidando al mismo tiempo el ambiente», continuó.

Según Rodríguez, Venezuela aporta apenas el 0,39 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los ecosistemas del país absorben 1,8 toneladas de carbono por cada tonelada que emite.

«Somos un país carbono neutro donde nuestra capacidad natural de absorción supera ampliamente a nuestras emisiones», concluyó.