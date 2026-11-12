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Delcy Rodríguez anunció la creación del plan ‘Venezuela Vive’ en la COP31: ¿En qué consistirá?

Angel David Quintero
Angel David Quintero
4 Min de Lectura
Rodríguez

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la creación del plan Venezuela Vive durante su intervención en la cumbre climática COP31 en Turquía.

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«He decidido crear como presidenta encargada el plan Venezuela Vive para articular todos los planes, programas y esfuerzos que permitan proteger nuestros bosques, aguas, océanos, la biodiversidad y la acción climática», dijo Rodríguez.

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«Venezuela vive, un país, una naturaleza, un futuro, porque proteger la naturaleza es proteger la vida. O actuamos todos juntos o la vida se apaga», añadió la jefe de Estado.

DEFENSA AL DERECHO  DE POTENCIAR LA INDUSTRIA

En otra parte de su discurso, Rodríguez destacó la importancia del respeto a la naturaleza a pesar del crecimiento de la industria energética. «Nuestro país es también un país energético, creemos que no existe contradicción inevitable entre el desarrollo energético y la protección ambiental porque una transición justa no apaga la economía, la transforma».

«Defendemos así nuestro derecho soberano a potenciar responsablemente nuestra industria petrolera y energética como un gran motor para el desarrollo nacional. Pero también reconoces la importancia de las medidas de adaptación y mitigación, así como de aquellas con carácter restitutivo ante pérdidas y daños», acotó.

«Se puede crecer protegiendo y cuidando al mismo tiempo el ambiente», continuó.

Según Rodríguez, Venezuela aporta apenas el 0,39 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los ecosistemas del país absorben 1,8 toneladas de carbono por cada tonelada que emite.

«Somos un país carbono neutro donde nuestra capacidad natural de absorción supera ampliamente a nuestras emisiones», concluyó.

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