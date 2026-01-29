Del robo de celulares por amor a la frase sobre Jesús y María Magdalena: Las polémicas declaraciones de Petro que dan de qué hablar

Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, justificó a los ladrones de celulares en su país asegurando que quienes cometen estos actos delictivos lo hacen por «amor» a sus novias.

«Lo hacen por la novia, siempre por amor, los hombres que también se pueden tirar la vida por eso. Pero el robo de celulares, descubrí, precisamente invitándolos al programa Jóvenes en Paz que nunca se debió acabar, no se roban los celulares para venderlos, ni para comprar drogas, no son adictos. Los usan como prueba de jefatura no más», dijo Petro durante un evento celebrado  entre el Distrito de Bogotá y la Nación.

«Los jóvenes pobres de Bogotá se roban celulares en el centro para regalárselo a las novias porque las novias viven adictas a la televisión y el mercado, entonces si el novio no les lleva el último celular de la generación de no se qué, entonces los echan y un hombre sin mujer se pierde», agregó en su mensaje que rápidamente se viralizó en redes y generó diversas opiniones.

JESUCRISTO HIZO EL AMOR CON MARÍA MAGDALENA

Gustavo Petro también sugirió un posible vínculo amoroso entre los dos personajes bíblicos, Jesús y María Magdalena, y que ha generado un profundo rechazo.

“[Jesús] fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”, había dicho el presidente.

Incluso, los obispos de Colombia emitieron un comunicado para referirse a los polémicos mensajes del mandatario.

«Para quienes seguimos las enseñanzas del hijo de Dios, con fundamento en las sagradas escrituras y en la tradición de la Iglesia, su nombre es santo y su persona reviste no solo la importancia del personaje histórico, sino que reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios verdadero», comentaron.

“Consideramos que ningún funcionario ni otra persona está llamada a emitir conceptos de orden teológicos sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos y, al contrario, el poder público tiene la obligación de proteger a las personas en sus creencias y mantener relaciones armónicas y de común entendimiento con las confesiones religiosas», sentenciaron.

CUBA Y MIAMI 

Por otro lado, aseguró que las personas viven mejor en Cuba que en ciudades como Miami.

«Miami también va a desaparecer porque son lentejuelas del capitalismo, artificiales, y lo tengo que decir, es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura propia, imitando a la Habana», manifestó.

