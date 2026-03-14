Del cine para adultos al Congreso: Exactriz asumirá como senadora del partido de Petro en Colombia

La exactriz de cine para adultos, Deicy Omaña, alcanzó un curul en el Senado de Colombia, en las elecciones legislativas del pasado 9 de marzo, como miembro del Pacto Histórico, partido del presidente de ese país, Gustavo Petro.

Omaña será una de los 25 representantes que tendrá la mencionada organización política en la cámara alta del Congreso colombiano, casi un cuarto del total del Senado neogranadino, compuesto por 103 miembros.

A pesar de que los resultados fueron similares a los que se esperaban, hubo resultados sorpresivos como el de la exactriz, quien es conocida en ese medio como Amaranta Hank.

Entre ellos está Deicy Omaña, una exactriz porno que decidió dedicarse a la política para impulsar una agenda relacionada con los derechos de las minorías.

PACTO HISTÓRICO EL GRAN GANADOR DE LA JORNADA ELECTORAL

Durante los citados comicios, el Pacto Histórico, se impuso por amplia diferencia, resultado que no llamó la atención, ya que la mayoría de las consultoras proyectaban la victoria oficialista.

No obstante, la elección de Omaña fue sorpresiva, no solo por su pasado como actriz de contenido para adultos, sino porque la candidata que ocupaba el puesto 23 en la lista del partido oficialista.

CAMINO AL PARLAMENTO

Nacida en Cúcuta, Deicy Alejandra Omaña Ortiz, de 33 años, comenzó su carrera laboral en el ámbito periodístico, trabajando en medios locales y escribiendo columnas, según reseñó el medio argentino Clarín.

Sin embargo, alcanzó notoriedad internacional cuando, en 2017, decidió ingresar a la industria de entretenimiento para adultos, bajo el nombre de Amaranta Hank.

Desde entonces, grabó películas, videos para sitios webs y otros tipos de materiales, y así fue aumentando su fama.

Su lugar de trabajo no era solo Colombia, sino también, y principalmente, ciudades de Europa, a las que viajaba para grabar el material erótico.

En 2019, no obstante, su vida cambió por completo, luego de que una serie de hechos la impulsaron a alejarse de ese mundo.

Según contó, además que desde hace tiempo sufría algunos maltratos, el detonante fue que, en una grabación de la que ella iba a participar, varias personas contrajeron VIH.

«Esto es una señal. La vida me está diciendo que no debo grabar más», pensó en ese momento decisivo para su vida.

No obstante, Omaña no siente vergüenza de esa parte de su vida e incluso advirtió que quiere fungir como la voz de las minorías a las que generalmente no escuchan en la política.

«El problema es que la sociedad consume pornografía, pero nos niega la posibilidad de hablar en espacios de poder», afirmó la mujer durante su campaña electoral.