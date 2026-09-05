«No lo sé Rick»…Estrella del programa ‘El precio de la historia’ fue hospitalizado de emergencia

Rick Harrison, reconocido por la principal estrella del reality show El precio de la historia, fue hospitalizado de emergencia este viernes. Según la familia, tuvo que pasar por el quirófano por un problema con el flujo sanguíneo.

Harrison, de 61 años, acudió al hospital para someterse a una cirugía más sencilla y rutinaria. Sin embargo, el personal médico detectó que la problemática y consideró necesaria una cirugía de bypass coronario.

Un portavoz de la familia aclaró que Harrison pasó por el quirófano sin mayores irregularidades y ahora se recupera de la cirugía. Los reportes oficiales dejan claro que la estrella de la televisión está estable.

«Está descansando cómodamente y espera una recuperación completa», aclaró el portavoz. Asimismo, Harrison manifestó su agradecimiento a la atención de los médicos y demás personal del hospital.

HARRISON SEGUIRÁ INTERNADO

Hasta el momento, la familia no ha brindado más detalles sobre el problema de salud que sufrió Harrison. Aunque confirmó que tendrá que permanecer internado, se desconoce cuánto tiempo pasará en el hospital.

Harrison es reconocido mundialmente desde 2009, cuando se estrenó El precio de la historia. Igualmente, su vida personal se ha mantenido en la mirada del ojo público y aquello que ocurre fuera de la pantalla también se ha vuelto noticia.

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Hace dos años, la familia pasó un momento sumamente difícil, cuando Adam Harrison, hijo de la personalidad, falleció a los 39 años de una sobredosis. A esto se sumó que Corey, uno de los rostros del reality, sufrió un grave accidente de motocicleta.