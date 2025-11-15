Bombardeo a disidencias de las Farc en Colombia dejó al menos seis menores fallecidos

La Defensoría del Pueblo de Colombia, anunció este sábado sobre el fallecimiento de al menos seis menores de edad, durante un bombardeo realizado por las fuerzas armadas de ese país contra las disidencias de las Farc.

“Las Fuerzas Militares desarrollaron una operación en el Guaviare contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en la cual se confirmó el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, así como la recuperación de cuatro cuerpos aún sin identificar”, detalló la defensoría en un comunicado.

“Este hecho, profundamente lamentable, exige reiterar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades”, agregó el organismo.

PIDEN A LAS FUERZAS MILITARES ADOPTAR PRECAUCIONES PARA PROTEGER A LOS MENORES DE EDAD

Asimismo, instaron a las fuerzas militares a «adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños, niñas y adolescentes que, aun cuando hayan sido forzados a participar de las hostilidades, conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada, así como del interés superior de la niñez».

«Estos principios —respaldados por la jurisprudencia internacional— obligan a evaluar cuidadosamente los medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados o innecesarios”, expuso la Defensoría en su misiva.

En este sentido, advirtieron que la responsabilidad originaria de la muerte de estos menores de edad «recae en los grupos armados que los reclutan, en este caso las disidencias conocidas como ‘EMC’ al mando de alias ‘Iván Mordisco’».

«El reclutamiento de toda persona menor de 18 años es un crimen de guerra», explicó el organismo.

Por último, recordaron que las disidencias de las Farc son responsables, en lo que va de 2025, «de una serie de actos crueles de vulneración permanente del DIH (derecho internacional humanitario) en el departamento de Guaviare”.