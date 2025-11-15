Mundo

Bombardeo a disidencias de las Farc en Colombia dejó al menos seis menores fallecidos

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Bombardeo a disidencias de las Farc en Colombia dejó al menos seis menores fallecidos
Foto: Archivo

La Defensoría del Pueblo de Colombia, anunció este sábado sobre el fallecimiento de al menos seis menores de edad, durante un bombardeo realizado por las fuerzas armadas de ese país contra las disidencias de las Farc.

Contents

“Las Fuerzas Militares desarrollaron una operación en el Guaviare contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en la cual se confirmó el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, así como la recuperación de cuatro cuerpos aún sin identificar”, detalló la defensoría en un comunicado.

Leer Más

«Preguntan por sus padres»: Pareja de venezolanos fallecidos en concierto de Rubby Pérez dejan dos niños huérfanos
«Preguntan por sus padres»: Pareja de venezolanos fallecidos en concierto de Rubby Pérez dejan dos niños huérfanos
Gobierno de Bukele sacó presos por delitos menores a limpiar calles de El Salvador en un plan que llama Cero ocio
VIDEO: Canciller de Colombia anunció esfuerzos para reactivar el comercio en la zona fronteriza con Venezuela

“Este hecho, profundamente lamentable, exige reiterar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades”, agregó el organismo.

PIDEN A LAS FUERZAS MILITARES ADOPTAR PRECAUCIONES PARA PROTEGER A LOS MENORES DE EDAD

Asimismo, instaron a las fuerzas militares a «adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños, niñas y adolescentes que, aun cuando hayan sido forzados a participar de las hostilidades, conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada, así como del interés superior de la niñez».

«Estos principios —respaldados por la jurisprudencia internacional— obligan a evaluar cuidadosamente los medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados o innecesarios”, expuso la Defensoría en su misiva.

LEA TAMBIÉN: ONU PIDIÓ A VENEZUELA Y EEUU «DESESCALAR» TENSIONES CON MÁS «DIÁLOGO» Y ASÍ LE RESPONDIÓ CABELLO

En este sentido, advirtieron que la responsabilidad originaria de la muerte de estos menores de edad «recae en los grupos armados que los reclutan, en este caso las disidencias conocidas como ‘EMC’ al mando de alias ‘Iván Mordisco’».

«El reclutamiento de toda persona menor de 18 años es un crimen de guerra», explicó el organismo.

Por último, recordaron que las disidencias de las Farc son responsables, en lo que va de 2025, «de una serie de actos crueles de vulneración permanente del DIH (derecho internacional humanitario) en el departamento de Guaviare”.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Reportan el fallecimiento de Jorge Chapellín, icónico cantante venezolano y fundador de la banda Los 007
Caraota Show
EN VIDEO: Manifestación de la generación Z terminó con enfrentamientos y vallas derribadas frente al Palacio Nacional de México
Mundo
FOTO: El impresionante rejuvenecimiento facial que logró Gaby Spanic tras procedimiento estético en Brasil
Caraota Show