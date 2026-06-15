Curazao estaría evaluando eliminar la visa para los venezolanos, esto es lo que se sabe

El gobierno de Curazao admitió que está evaluando eliminar el requisito de visado para turistas venezolanos, una medida que está vigente desde 2021.

Roderick Middelhof, ministro de Desarrollo Económico de Curazao, reconoció que el país caribeño mantiene una «deuda histórica» con Venezuela y que la imposición del visado en 2021 interrumpió un vínculo que durante décadas fue fluido y natural.

«Ahora mismo estamos evaluando para quitar el visado, porque como saben, Venezuela tuvo su tiempo que aquí no necesitaba visa para entrar, ahora mismo es en colocar nuevamente en eso, atraer turismo también desde Venezuela», puntualizó Middelhof.

Asimismo, señaló que empezarán a destinar recursos para impulsar el turismo proveniente de Venezuela a partir de 2027.

«Nos encantaría que más personas desde allá nos visiten, así que están siempre en nuestros corazones y creo que Curazao muy pronto va a abrir sus puertas nuevamente a Venezuela, a la nueva Venezuela como le dicen y claro que sí, con mucho amor lo hacemos», agregó.

CAÍDA EN EL TURISMO

Esta medida también respondería a la caída del turismo de venezolanos a la isla caribeña. El vicepresidente de la Cámara de Comercio La Vela de Coro, Juan Gotopo, destacó que el 2026 ha sido el peor año en mucho tiempo.

«Cifras de la oficina de Turismo muestran una caída del 63% entre enero/mayo 2026 de los visitantes venezolanos a la isla, comparado con el mismo periodo de 2025, cuando 10.025 venezolanos pernoctaron en Curazao. En lo que va de año solo 3.714 venezolanos viajaron a la isla», indicó.

Además, el número de visitantes ha ido bajando cada mes: